El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, se refirió a la suspensión de la Procuraduría en su contra por haber participado indebidamente en política mediante comentarios que hizo recientemente sobre el panorama electoral. En concreto, al pedir la renuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, para hacer campaña por Iván Cepeda.

Procuraduría suspende a Alfredo Saade por presunta participación en política

“La justicia no se puede tomar por interpretación. ¿De dónde sacan que en la justicia se toman decisiones por interpretación? Si usted hoy está pensando en matar a alguien y no lo mata, lo condenan a 20-30 años porque lo pensó o lo insinuó, no, la culpa tiene que ser taxativa, para eso es la ley”, aseguró el embajador suspendido.

Saade agregó que era “un trino cualquiera” que se publica en la cuenta de X.

Sobre la solicitud de renuncia de Benedetti para sumarse a la campaña de Cepeda, Saade dijo que simplemente se le ocurrió que el ministro del Interior debería renunciar.

Saade fue jefe de gabinete del presidente Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Pedir una renuncia no es nada. Yo no soy jefe de Benedetti, eso es un trino, no es más. Se me ocurrió pedírsela; ese día me creí jefe de Benedetti y le pedí la renuncia”, aseguró.

Saade dijo que, a pesar de sus mensajes, no considera que haya cometido alguna irregularidad. El embajador afirmó que, por ahora, no tiene pensado reunirse con el presidente Gustavo Petro en las próximas horas.

“Continúo con mis conversaciones como empleado que soy, empleado de la nación y listo, no hay un motivo ahora para reunirnos hoy o mañana”, aseguró el embajador.

Alfredo Saade pidió que Petro y Benedetti renuncien para hacer campaña por Cepeda. Foto: COLPRENSA

Por esas declaraciones, la Procuraduría lo suspendió en las últimas horas y le abrió una investigación disciplinaria. “Utilizar el cargo para participar de manera indebida en controversia política, consistente en la publicación de unos mensajes en su cuenta de la red social X, en la que se identifica como embajador de Colombia en Brasil, al generar su apoyo en favor de una campaña política y hacer parte de la controversia que la actual campaña suscita”, es lo que dice la Procuraduría que se investiga.

Las palabras que generaron esa decisión del Ministerio Público fueron unas en las que dijo: “Todos conocen las molestias que he tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti, pero haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solo los torpes políticos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo. Es hora del radicalismo del discurso; el pueblo quiere a un líder firme”.