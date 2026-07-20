Abelardo De La Espriella designó a Jorge Jaller como embajador de Colombia en Venezuela

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, habló este 20 de julio desde la ciudad de Medellín, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Independencia de Colombia. En la intervención se dirigió a los ciudadanos para compartir su mensaje en medio de la celebración nacional de los 216 años.

¿Qué es la instalación del Congreso y por qué será clave para el Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Además, durante su discurso, el próximo jefe de Estado anunció algunos de los primeros nombres que integrarán su equipo de Gobierno. En su intervención, presentó a varias de las personas que asumirán cargos clave en la administración que iniciará próximamente.

Entre los nombramientos anunciados se encuentran Jorge Jaller, quien fue designado como embajador de Colombia en Venezuela, y Jaime Uribe, quien asumirá la presidencia de ProColombia, según dio a conocer el presidente electo.

Jorge Jaller es un abogado con un magíster en Administración de Empresas y una especialización en Derecho Laboral. Foto: Redes sociales

El próximo jefe de Estado también aseguró que una de las principales banderas de su gobierno será combatir la criminalidad y trabajar para devolver la seguridad y la paz a los territorios más afectados por la violencia.

“Nunca más la ciudadanía de bien arrodillada. Nunca más los héroes de la patria arrinconados. Llega la patria milagro, la patria que pone las cosas en orden. El patriotismo, el trabajo y el deber serán recompensados como debe ser. El crimen será perseguido, sometido y acabado como en derecho corresponde”, señaló.

Abelardo De La Espriella durante la conmemoración del 20 de julio en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Durante la mañana de este 20 de julio, Abelardo De La Espriella participó en los actos conmemorativos del Día de la Independencia realizados en Medellín. En la ceremonia estuvo acompañado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.

Más tarde, el mandatario electo tiene previsto trasladarse al Túnel del Toyo Guillermo Gaviria Echeverri para realizar un recorrido por esta megaobra de infraestructura, ubicada en el noroccidente de Antioquia. El proyecto busca conectar las concesiones viales Mar 1 y Mar 2, fortaleciendo la movilidad y la conectividad en la región.