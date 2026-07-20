El Congreso de la República instalará este 20 de julio el período constitucional 2026-2030, con lo que dará inicio a las sesiones ordinarias del poder legislativo.

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Ese día comenzarán a ejercer sus funciones los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y el Senado, elegidos por voto popular el pasado 8 de marzo, quienes tendrán la misión de debatir, tramitar y aprobar las iniciativas legislativas, así como ejercer el control político sobre el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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“En la Cámara de Representantes, asumirán funciones los congresistas elegidos en representación de las circunscripciones territoriales, especiales e internacionales, reflejando la diversidad política, social, cultural y regional del país”, dijo el Legislativo.

Mientras que en el Senado lo harán los 104 elegidos por la circunscripción nacional.

Congreso de la Republica de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El 20 de julio se desarrollarán los actos protocolarios tradicionales, entre ellos, la instalación formal, el último mensaje del presidente Gustavo Petro ante el Congreso, la intervención de la bancada de oposición y el inicio de las actividades parlamentarias.

Luego de eso, la Cámara de Representantes y el Senado se concentrarán en la elección de sus mesas directivas para el período 2026-2027, órganos encargados de “dirigir las sesiones plenarias, garantizar el cumplimiento del reglamento del Congreso y coordinar el desarrollo de la agenda legislativa”, aclaró el equipo de prensa de la Cámara.

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Ese mismo día comenzará a definirse cómo quedarán conformadas las comisiones constitucionales permanentes y legales, así como las accidentales y especiales.

La composición del Senado y de la Cámara de Representantes permitirá anticipar el futuro de la gobernabilidad de Abelardo De La Espriella.

Imagen de referencia del Senado. Foto: COLPRENSA

Hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) solo ha declarado la elección del Senado, pues la conformación de la Cámara de Representantes continúa pendiente debido a varias reclamaciones.

Conforme al decreto del CNE, así quedó conformado el Senado: