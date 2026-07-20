Las apuestas de Abelardo De La Espriella en el Congreso

El ministro del Interior designado por Abelardo De La Espriella, Rodrigo Lara, busca las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes para asegurar la agenda legislativa del mandatario electo. Son varios los proyectos que se están armando.

Fuentes del equipo de De La Espriella contaron a SEMANA que el gabinete está trabajando en la proyección de cada iniciativa: “Están organizando por cada sector”, y después del 7 de agosto se podría tener mayor claridad sobre los temas que se discutirán.

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En primer lugar, el Ministerio de Hacienda promovería un plan para mejorar las finanzas del Estado. En esta idea la acompañarán partidos aliados, como el Centro Democrático, que apuestan por una reducción de impuestos y la flexibilidad de cargas regulatorias.

En la campaña también se habló de una posible reforma social para gestionar subsidios e incentivos tributarios, y así apoyar a las comunidades más vulnerables del país. En este punto, habría resistencia del Pacto Histórico porque pretendería que se mantengan los programas que inició Gustavo Petro.

Congreso. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En tercer lugar, el Ministerio del Interior impulsaría proyectos de ley para reformar al Ejecutivo. Se anticipó que se eliminarían entidades y ministerios inoperantes. Además, la posible salida de Colombia de organismos internacionales. Hasta ahora, se desconoce el alcance de este plan.

Sin embargo, las apuestas más trascendentes estarán en el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto nacional, los dos pilares que guiarán la gestión de Abelardo De La Espriella. También se barajan posibles reformas a la justicia y la política.

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En el Senado, el presidente electo cuenta con los votos de los 17 integrantes del Centro Democrático, seis de Cambio Radical y cuatro de Salvación Nacional. De igual manera, se contaría con 11 senadores del Partido Conservador y 13 del Partido Liberal.

En la Cámara, tendría el respaldo de 30 curules del Centro Democrático, 29 liberales, 20 conservadores, diez de Cambio Radical, dos de Creemos y una de Salvación Nacional.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

De La Espriella, finalmente, tendrá que librar con la oposición, que será la fuerza política más importante en el Congreso, liderada por el excandidato presidencial, Iván Cepeda. Otro de sus contendores será Gustavo Petro –que no tiene curul, pero asumirá la presidencia del Pacto Histórico–.