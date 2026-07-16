El expresidente Álvaro Uribe se pronunció en contra de quien sería posiblemente el próximo presidente del Senado, Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien ha recibido el espaldarazo del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

El uribismo perdería la presidencia del Senado: SEMANA confirmó que uno de los partidos aliados al Centro Democrático le quitó su respaldo

“El tema va más allá; el senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del gobierno Petro (incluida la ley de paz total). ‘Extrema coherencia’ que le respondí al presidente electo cuando en un pódcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha”, aseguró Uribe.

En otro mensaje, el expresidente Uribe se refirió a la postulación del miembro de su partido, que le compite de Deluque. “¿Por qué Honorio Henríquez aspira legítimamente a la Presidencia del Senado?“, dijo.

Esto, respondiendo a un mensaje de Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, quien reclamó porque el partido ha sido uno de los principales que le ha hecho oposición a Gustavo Petro y, por lo tanto, tendría la legitimidad para poner a sonar el nombre de Henríquez como candidato a la presidencia del Senado.

“El presidente Abelardo De La Espriella, directamente, y el ministro del Interior designado, han sido reiterativos de que respetarán la autonomía del Congreso de la República en estas discusiones. Nosotros partimos de ese principio de buena fe, de que respetarán las conversaciones. Nosotros esperamos que el gobierno honre y cumpla la palabra de respetar esa autonomía”, aseguró Vallejo.

La presidencia del Senado está siendo disputada por Deluque, quien tiene el respaldo del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella y por el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

Los compromisarios están terminando de definir las presidencias de las comisiones constitucionales. Foto: Captura en pantalla transmisión Congreso

Hasta ahora, varias de las bancadas que son cercanas al gobierno entrante apoyarían a Deluque para esa elección el próximo 20 de julio. El Partido Conservador, por ejemplo, ya anunció que tomo la decisión de apoyar al senador guajiro. En el caso de Cambio Radical también estarían más inclinados por Deluque, aunque no han hecho el anuncio oficial.

Mientras tanto, Henríquez le ha apostado a solicitar que se vote con libertad el próximo 20 de julio cuando se lleve a cabo la instalación del Congreso, sin embargo, algunos consideran que eso sería dejarle abierta la puerta a la oposición para que decida quién se queda con ese cargo.

Este jueves continuarán las reuniones de compromisarios en el hotel Grand Hyatt en Bogotá, en mesas en las que los congresistas designados continuarán conversando sobre los distintos acuerdos para estos cargos y las presidencias de las comisiones constitucionales tanto de Senado como de Cámara.