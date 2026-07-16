Continúan reuniones entre compromisarios del Congreso para definir las presidencias: así está el pulso

Quedan solo cuatro días para la instalación del nuevo Congreso y se sigue definiendo cómo quedarán las presidencias de la Cámara y del Senado y de cada una de las comisiones, así como de las secretarías de cada una de esas corporaciones y otras instancias claves como la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investiga a los aforados en el país.

Nuevo golpe para el uribismo: Cambio Radical apoyará a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

Uno de los pulsos más competidos es la presidencia del Senado, en el que Alfredo Deluque, del Partido de La U, tendría la delantera sobre Honorio Henríquez, del Centro Democrático, quien también ha dicho que quiere esa dignidad para el primer año.

Deluque va ganando el pulso gracias al espaldarazo del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Varias bancadas han anunciado que lo respaldarán, entre ellas el Partido Conservador, mientras que Cambio Radical también le habría dado su apoyo sin oficializarlo.

En medio de esa puja se ha hablado de la posibilidad de que se defina la presidencia del Senado a voto limpio el próximo lunes, pues aunque Deluque tendría unos respaldos mayoritarios dentro de los partidos cercanos al gobierno entrante, si se dejara abierta esa posibilidad, la oposición representada en el Pacto Histórico podría terminar definiendo ese cargo.

Sobre ese hecho reclamó Efraín Cepeda. “Es una mala cosa. No sé si aquí estamos dispuestos a que sea el Pacto Histórico el que defina la presidencia del Senado; sería un absoluto contrasentido, me parece que ese no es el camino”, aseguró.

Este jueves, 16 de julio, los compromisarios de cada uno de los partidos se volverán a reunir en la tarde en el hotel Grand Hyatt, en Bogotá, para seguir conversando sobre esos acuerdos y llegar a consensos.

El Congreso comenzará un nuevo periodo este próximo lunes. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Hay quienes interpretan que el trasfondo de esta puja sería un tire y afloje entre el uribismo y el gobierno entrante, que aunque tienen buenas relaciones, en este caso habría diferencias.

En el caso de la Cámara de Representantes, todo estaría definido para que el representante Nicolás Barguil, del Partido Conservador, sea el elegido para la presidencia el próximo 20 de julio.

Uno de los grandes cambios que tendría la cámara baja es que la Secretaría General dejará de estar en manos del Partido Conservador y pasará a ser del Partido Liberal. En ese sentido, el actual secretario, Jaime Luis Lacouture, no continuaría en ese cargo.

En las reuniones que se seguirán adelantando se terminarían de definir las presidencias de cada una de las comisiones constitucionales del Congreso, así como de la Comisión de Acusación, que es clave porque es donde llegan o se adelantan las investigaciones sobre los presidentes, expresidentes, magistrados de las altas cortes, entre otros.