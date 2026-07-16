Gobierno reclama a EE. UU. y pide que se aclare el caso de Joan Sebastián Guerrero con ICE

La muerte de Joan Sebastián Guerrero en Biddeford, una pequeña ciudad en Portland, Estados Unidos, ha generado gran revuelo en el país.

¿Quién era Joan Sebastián Guerrero, el colombiano que murió tras un operativo del ICE en EE. UU.?

El Gobierno nacional ha elevado reclamos diplomáticos para que se esclarezca lo ocurrido con el joven colombiano, que, según ha dicho su familia, tenía sus papeles en regla.

La canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, elevó este llamado. “El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su rechazo por el asesinato de un ciudadano colombiano ocurrido en el estado de Maine, Estados Unidos, y expresa sus condolencias a sus familiares y seres allegados”, dijeron desde la Cancillería.

Asimismo, hizo un llamado para exigirles a las autoridades estadounidenses competentes que se adelanten las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer los hechos.

“Desde que se presentó la acción, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado de Colombia en Boston mantienen contacto con las autoridades locales y con los familiares del connacional, brindando la asistencia consular que corresponde y realizando el seguimiento permanente a la situación”, aseguraron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también elevó este llamado. “Solicito al consulado poner acusación formal a este integrante de ICE que asesinó a Joan Sebastián Guerrero”, dijo el mandatario junto a un video compartido por el actor Morgan Freeman en el que se identifica al agente de ICE que supuestamente habría accionado su arma en contra de Guerrero.

Se trataba de un joven colombiano de 26 años, oriundo de Bucaramanga, que vivía en esa ciudad junto a su esposa y su hija de tres años. Según han dicho sus familiares más cercanos, tenía todos los papeles en regla y los permisos necesarios para trabajar en ese país. Se dedicaba a repartir domicilios a través de plataformas y complementaba con trabajos de limpieza en una veterinaria.

El FBI ya adelanta investigaciones sobre lo sucedido con el joven colombiano. Foto: Gregory Rec/Portland Press Heral

Según explicaron desde ICE, supuestamente, el migrante que buscaban estaba en situación irregular y tenía una orden de expulsión, por lo que se ha pedido que se aclare su condición y lo sucedido.

El padre del joven ha reclamado por el fallecimiento de su hijo. “No entendemos por qué le hicieron eso. Es algo muy doloroso para nosotros. Mi hijo era una buena persona, un hombre criado con valores. Su mamá y yo vivimos en Bucaramanga y siempre le inculcamos principios y respeto por los demás. Creemos que se cometió un error muy grande y que nos arrebataron a nuestro hijo de una manera injusta”, le dijo Ómar Durán a Blu Radio.

Tras estos hechos, decenas de personas que viven en esa ciudad salieron a manifestarse en contra de ICE y para pedir claridad sobre los acontecimientos.