Sara Uribe confirmó su nueva pareja con romántico video: es un famoso cantante

Sara Uribe, ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012 y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, llamó la atención de sus millones de seguidores en redes sociales luego de que oficializara su nueva relación amorosa con Camilo Méndez, reconocido cantante de música vallenata.

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Fue por medio de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista que se conocieron las primeras declaraciones públicas entre las estrellas de la farándula colombiana.

“Yo voy a decir algo, en toda la noche hemos cantado canciones para todos los que están despechados, pero yo estoy enamorado, entonces llegó la hora de cantarle a una persona que me encanta, que me gusta mucho y que está aquí a mi lado. Esta canción es para ti, Sarita, con mucho amor”, dijo el cantante frente al micrófono.

Posteriormente, Camilo cantó un tema de amor, el cual generó miles de comentarios por parte de quienes los siguen de cerca y están atentos a cada uno de sus movimientos.

“En un mundo lleno de espinas, tu eres una rosa,

daría cualquier cosa por tenerte siempre a mi lado,

Y aunque mujeres hay millones, tú eres más hermosa,

el día que te hicieron, el cielo estaba inspirado.

Mis ojos no saben mirar a nadie que no seas tú...“, son algunas de las líneas que le interpretó a Sara.

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Pese a que no suele pronunciarse respecto a sus relaciones amorosas y ha dejado esta área de su vida en un ámbito más personal, la modelo y presentadora dejó un comentario en la publicación que ilusionó a sus seguidores.

“Si me cantas así todos los días, no respondo”, escribió.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales dejaron algunas de sus opiniones en la sección de comentarios y se mostraron emocionados por ver a la mujer darse una nueva oportunidad en el amor.

“¿Cómo les quedó el ojo a los que hablaban de que Sara era la despechada por la reconciliación de su ex"; “Ella se merece también”; “Qué espectáculo. Brillan esos ojos con luz propia. Hermosos”; “Qué bueno volver a verla con sus ojos iluminados de amor”; “Los ojos de ella lo dicen todo” y “Eso hermano, Dios los bendiga siempre”, son algunas de las palabras que se leen.