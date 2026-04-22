Sara Uribe advirtió por intento de estafa; alertó a sus fans y se mostró preocupada

Sara Uribe, presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, alertó a sus seguidores sobre un intento de estafa del que está siendo víctima y que, según explicó, podría afectar a muchas personas si no se toman precauciones.

Todo salió a la luz a través de sus redes sociales, donde decidió hablar directamente con su comunidad para evitar confusiones y alertar a las personas o marcas que reciban mensajes a su nombre.

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“Quiero informar a mi comunidad que estoy siendo víctima de suplantación de identidad en redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp”, escribió, dejando claro que alguien más está usando sus datos sin autorización.

Sara aseguró que los responsables habrían accedido a cierta información personal para hacerse pasar por ella y desde ese momento comenzaron a contactar a otras personas, incluyendo seguidores y posibles clientes, con diferentes excusas.

“Personas inescrupulosas están utilizando mi nombre, imagen y datos personales para contactar a terceros de manera fraudulenta”, explicó.

Sara Uribe, presentadora colombiana. Foto: Instagram @sara_uribe

Lo que más le preocupa a la presentadora es que estas personas no solo están escribiendo mensajes, sino que también estarían intentando obtener dinero o cerrar supuestos negocios.

“El propósito es solicitar dinero o proponer negocios de publicidad que no tienen ningún vínculo conmigo, ni con mi equipo de trabajo”, advirtió.

Este tipo de engaño se ha vuelto cada vez más común, especialmente con figuras públicas, ya que su imagen genera confianza. Por eso, muchas personas podrían creer que realmente están hablando con ella, cuando en realidad se trata de una estafa.

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Ante esta situación, Sara Uribe fue clara al explicar cómo trabaja realmente y cuáles son sus canales oficiales.

“Es importante informarle a mi comunidad y marcas que no me contacto por WhatsApp ni por teléfonos desconocidos para pedir dinero ni para ofrecer pautas publicitarias”, aseguró.

Con esto, busca que tanto seguidores como empresas tengan una referencia clara y no caigan en el engaño.