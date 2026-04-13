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Reconocida presentadora y exfutbolista se suman a la campaña de Paloma Valencia

El anuncio lo hizo la candidata presidencial del Centro Democrático.

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Redacción Semana
13 de abril de 2026, 4:25 p. m.
Paloma Valencia, candidata presidencial.
Paloma Valencia, candidata presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, anunció que una reconocida presentadora y un destacado exfutbolista apostaron por su proyecto político.

En una visita por Antioquia, se conoció que Sara Uribe se sumará a los programas por la mujer. Mientras que el exjugador de la Selección Colombia, Camilo Zúñiga, lo hará en la política de juventud.

Sara Uribe y Paloma Valencia.
Sara Uribe y Paloma Valencia. Foto: Suministrado a Semana.

Frente a Zúñiga, se agregó su misión: “Para que el deporte sea una alternativa de vida y de distanciamiento con el delito en Urabá, el Bajo Cauca y otras subregiones de esta zona del país”, dijo la campaña en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Paloma Valencia y Camilo Zúñiga.
Paloma Valencia y Camilo Zúñiga. Foto: Semana.