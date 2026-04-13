Reconocida presentadora y exfutbolista se suman a la campaña de Paloma Valencia

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, anunció que una reconocida presentadora y un destacado exfutbolista apostaron por su proyecto político.

En una visita por Antioquia, se conoció que Sara Uribe se sumará a los programas por la mujer. Mientras que el exjugador de la Selección Colombia, Camilo Zúñiga, lo hará en la política de juventud.

Sara Uribe y Paloma Valencia. Foto: Suministrado a Semana.

Frente a Zúñiga, se agregó su misión: “Para que el deporte sea una alternativa de vida y de distanciamiento con el delito en Urabá, el Bajo Cauca y otras subregiones de esta zona del país”, dijo la campaña en un comunicado dirigido a la opinión pública.