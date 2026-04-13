La candidata presidencial Paloma Valencia confirmó que su equipo de trabajo se reunió con delegados del Gobierno Petro para evaluar su esquema de seguridad tras las amenazas que recibió durante el fin de semana.

Valencia aclaró que no está en sus planes dejar de realizar eventos en plaza pública en medio de esta campaña y aseguró estar confiada en la protección que le brinda el esquema asignado por la Policía Nacional en medio de este proceso para las elecciones del 31 de mayo.

“Ahí están los de la campaña, mi jefe de esquema, reunidos con el Gobierno para evaluar la gravedad de estas nuevas amenazas. Pero aquí lo decimos claro y duro: nosotros no vamos a parar, nosotros estamos en la política para cambiar que este país tenga que tener miedo, para cambiar que los violentos decidan quién puede hablar y qué se puede decir. Colombia merece más y vamos a ganar estas elecciones para meter a los vientos a la cárcel”, expresó la candidata.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentaron su “Plan 10”: este es su programa de gobierno para las presidenciales

Valencia confirmó que seguirá en su campaña después de que en redes sociales circulara un video en el que se aprecia una corona de flores acompañada del mensaje: “Paloma Valencia, descanse en paz”.

El Centro Democrático calificó esa pieza como un gesto que “no puede ser más miserable” y la intimidación preocupa aún más en un violento contexto de campaña en el que las disidencias de las Farc asesinaron al precandidato Miguel Uribe Turbay.

Las amenazas contra la candidata presidencial se confirmaron durante el fin de semana. Posteriormente, el candidato Abelardo de la Espriella expresó que también ha sido blanco de intimidaciones que podrían ponerlo en riesgo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió que todos los candidatos presidenciales y vicepresidenciales cuentan con esquema de seguridad integrado por 100 personas de protección y 129 policías, equipos que cuentan con 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales.