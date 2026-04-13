Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo presentaron su “Plan 10”: este es su programa de gobierno para las presidenciales

La candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, presentaron su programa de gobierno, denominado Plan 10, con el que buscan llegar a la Casa de Nariño en las elecciones de este 2026.

La propuesta programática incluyó los aspectos que fueron propuestos por los candidatos que participaron en la Gran Consulta por Colombia y está centrada en “cinco bombas de tiempo” que buscan desactivar para conseguir “cinco transformaciones por Colombia”.

El suegro de Paloma Valencia habla del papel que cumplirá su hijo si se convierte en primer caballero de Colombia

El primer componente se enfoca en una propuesta de “seguridad total” para que los colombianos puedan “vivir sin miedo”, como lo describió Oviedo. En este se incluyen puntos como atacar la extorsión, crear una nueva normativa para los delitos en flagrancia, alcanzar los 530.000 uniformados en la Fuerza Pública, tramitar una reforma a la justicia, implementar juzgados itinerantes de respuesta rápida, “sustitución forzosa y generosa” de los cultivos ilícitos y tecnificar la seguridad.

El segundo asunto a transformar es el sistema de salud, con tareas como resolver 10 millones de atenciones represadas, invertir 3 billones de pesos en la compra de medicamentos, ajustar la UPC, pagar la deuda del Estado con los prestadores de salud, implementar un programa de hospitales padrino y telemedicina y mejorar las condiciones laborales del personal de salud.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo prometieron que en su gobierno no habría cargos en el Estado para personas vinculadas con casos de corrupción. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KE3IxqibHI — Revista Semana (@RevistaSemana) April 13, 2026

La tercera línea del Plan 10 es la crisis energética, para evitar un racionamiento eléctrico o apagón. En esta se incluyen puntos como reactivar la explotación de combustibles fósiles, impulsar el fracking con responsabilidad ambiental, implementar energías renovables y no convencionales, además de generar recursos para el país a través del petróleo, gas y carbón.

La cuarta “bomba de tiempo” es la crisis de confianza y para esto proponen pasos como reducir la tarifa del impuesto de renta, eliminar el impuesto al patrimonio y bajar el impuesto previamente; simplificar el estatuto tributario, refinanciar la deuda pública con cooperación internacional, impulsar contratos de estabilidad jurídica y transformar el rol de las misiones diplomáticas.

“No vamos a parar”: Paloma Valencia habla tras la fotografía “macabra” en redes sociales con su rostro y una corona fúnebre

Finalmente, la quinta “bomba por desactivar” es la corrupción, misión para la que incluyen tareas como una auditoría forense a las entidades intervenidas y aplicar un formato de Estado digital con inteligencia artificial.

Los componentes del programa de gobierno de Valencia y Oviedo fueron construidos con las ideas de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia.