¿Votos de Paloma Valencia se sumarán al candidato Abelardo de la Espriella? Estas son las cuentas de Daniel Briceño

El país se alista para el próximo 21 de junio, cuando elegirá al próximo presidente de Colombia entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Mientras llega ese día, al representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, se le consultó en El Debate de SEMANA si, al final, los votos de la excandidata Paloma Valencia terminarán respaldando el 21 de junio a Abelardo de la Espriella.

Se trata de más de un millón y medio de votos que obtuvo Valencia en las urnas, el pasado 31 de mayo.

“El voto, específicamente en Bogotá, de Juan Daniel Oviedo, cuando se une a Paloma Valencia, se fue en estas proporciones: El 67 % de la gente que votó en Bogotá por Oviedo, votó por Iván Cepeda en primera vuelta. El 20 % votó por Sergio Fajardo. Es decir, el 87 % de los votos de Oviedo se fueron para Fajardo y Cepeda, y únicamente el 8 % de los votos llegó a Paloma Valencia y el 5 % se fueron a Abelardo de la Espriella”, empezó explicando Briceño en El Debate.

Y agregó: “Esto quiere decir que el voto que saca Paloma Valencia en Bogotá es voto de ella y, por lo tanto, va a llegar a Abelardo. No es un voto de Juan Daniel Oviedo, porque el voto de él ya se fue con Cepeda desde primera vuelta, y se fue con Fajardo, que eso ya es otro tipo de decisión”.

Daniel Briceño, en entrevista con Diego Bonilla, editor político de SEMANA. Foto: Paula López

En tal sentido, el congresista electo fue enfático en decir que al menos un 80 %, un 85 % de los votantes de Valencia, se trasladarán a De la Espriella.

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“Y eso será un factor importantísimo para la victoria en segunda vuelta; uno tiene que ser objetivo con los datos. A mí me dieron mucho palo por el tema de los cuestionamientos directos a Juan Daniel, pero los datos lo confirman: que el voto que había sacado él no se iba a trasladar a Paloma, porque no había una identidad programática, ni ideológica. En cambio, el voto de Paloma en primera vuelta, inmediatamente se traslada al señor Abelardo de la Espriella, porque sí hay una identificación en lo que pensamos como país”, dijo Briceño en El Debate de SEMANA.