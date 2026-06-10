“Alojemos en la vibración de nuestros corazones la defensa de la patria reverdecida por Abelardo de la Espriella”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, publicó un mensaje en el que le pidió a sus seguidores respaldar al candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

Estos son los detalles de la férrea defensa que hará el equipo de Abelardo de la Espriella tras las prohibiciones del Tribunal de Bogotá

“Alojemos en la vibración de nuestros corazones la defensa de la patria reverdecida por Abelardo de la Espriella”, aseguró.

El exmandatario mencionó un mensaje que se ha convertido en símbolo de la campaña del abogado como es el de la “defensa por la patria”.

Eso ha generado toda una polémica luego de que el Tribunal Superior de Bogotá le ordenara al candidato no utilizar las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”.

Desde la campaña dijeron que continuarán utilizando estos elementos. “Ante el adefesio jurídico, acabo de interponer una acción de tutela contra la medida de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que le prohíbe a Abelardo de la Espriella utilizar el eslogan de campaña y el nombre de su movimiento político. Además, voy a interponer denuncia penal y disciplinaria contra ese magistrado. Dios, oh justicia, ¿cuántos crímenes se cometen en su nombre?”, aseguró el abogado Germán Calderón España, cercano a la campaña de De la Espriella.