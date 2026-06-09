Política

Abelardo de la Espriella responde a la prohibición del Tribunal de Bogotá: “Que nadie pueda silenciar la voz de millones de colombianos”

El candidato presidencial se refirió a la más reciente decisión que emitió en su contra un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

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Redacción Semana
9 de junio de 2026 a las 8:08 p. m.
Abelardo de La Espriella, candidato presidencial.
Abelardo de La Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, respondió este martes, 9 de junio, a la escandalosa decisión que emitió en su contra un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

El togado, atendiendo las medidas provisionales de una tutela, prohibió a la campaña usar en campañas de publicidad la bandera de Colombia, el escudo de la nación y demás elementos insignias del país.

Abelardo de la espriella Candidato
Más gasolina para la campaña de Abelardo de la Espriella: Tribunal de Bogotá le prohíbe usar la frase “firmes por la patria” y la bandera

No solo eso. El magistrado instó a De la Espriella, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y a sus seguidores a abstenerse de usar las frases de la campaña: “Firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”.

Frente a este panorama, el abogado reseñó desde un evento público: “Un magistrado, de Bogotá, nos ha prohibido decir firme por la patria. Nos ha prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular, Defensores de la Patria. ¿Están firmes por la patria?”.

Al formular esa pregunta, donde los asistentes mayoritariamente respondieron que “sí”, De la Espriella los instó a posicionar en sus redes sociales las imágenes y frases insignias de su proyecto político.

“Cada celular, cada camiseta de la Selección que usen, cada video que suban diciendo ‘firmes por la patria’ es un grito de libertad. Cada vez que compartan a los defensores de la patria, estarán siendo parte de este movimiento libertario que está derrotando a los de siempre, a los criminales que hoy nos gobiernan”, dijo el candidato presidencial.

El exfiscal Francisco Barbosa cuestionó la decisión del Tribunal de Bogotá que prohíbe a la campaña de Abelardo de la Espriella.
Francisco Barbosa se pronunció sobre orden del Tribunal de Bogotá contra campaña de Abelardo de la Espriella

El candidato concluyó: “Compartan nuestros símbolos, nuestro himno y nuestro mensaje. Que nadie pueda silenciar la voz de millones de colombianos que quieren una patria distinta. Mientras damos la batalla jurídica, ustedes ayúdenme a que este movimiento siga creciendo en cada rincón del país”.

Se conoció que el abogado del aspirante a la Casa de Nariño, Germán Calderón España, radicará una acción de tutela contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

“Ante el adefesio jurídico, acabo de interponer una acción de tutela contra la medida de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que le prohíbe a Abelardo de la Espriella utilizar el eslogan de campaña y el nombre de su movimiento político. Además, voy a interponer denuncia penal y disciplinaria contra ese magistrado. Dios, justicia, ¿cuántos crímenes se cometen en su nombre?“, dijo Calderón España en su cuenta de X.