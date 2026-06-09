Rechazo a decisión que le prohíbe a Abelardo de la Espriella usar la bandera de Colombia y la expresión “Firmes por la patria”

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá determinara que el presidencial Abelardo de la Espriella no puede usar los símbolos patrios para su campaña, se desató una controversia en el país. Sectores políticos reaccionaron a la decisión.

Más gasolina para la campaña de Abelardo de la Espriella: Tribunal de Bogotá le prohíbe usar la frase “firmes por la patria” y la bandera

Uno de los primeros en reaccionar fue el exsenador Rodrigo Lara quien calificó la decisión del Tribunal como un acto “ridículo” y afirmó que los “tendrán que llevar presos a todos”.

En esa misma línea, el representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, señaló que “la justicia tendrá que llevar preso a medio país. Es un atropello”.

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Y además, publicó el escrito de la decisión que fue emitido por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. El magistrado sustanciador Rafael Albeiro Chavarro fue quien profirió la orden.

La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció frente a la determinación: “Colombia está firme con la patria, no nos van a prohibir defender a Colombia”, escribió en su cuenta de X.

Además, aseguró que el artículo 20 de la Constitución no tiene asteriscos: “No habrá censura. Punto. Ninguna tutela puede prohibirle a un movimiento su nombre, su consigna ni sus colores. Lo que hoy le imponen a una campaña, mañana te lo imponen a ti”.

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Otro en lanzar duras críticas sobre la decisión fue el exfiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que lo ordenado por el tribunal es “inverosímil” y que la “decisión judicial no tiene ni pies ni cabeza”.

“Prohibirle a la campaña de Abelardo de la Espriella utilizar las frases ‘firme por la patria’, ‘defensores de la patria’, utilizar la bandera y el escudo de Colombia y no emplear saludos militares es no solo una imbecilidad, sino una provocación innecesaria”, señaló Barbosa.

Finalmente, el exfiscal señaló que: “La campaña ya terminó y los colombianos están listos para tomar la decisión. Mala idea meter a la justicia en una contienda electoral”.