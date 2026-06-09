Rechazo a decisión que le prohíbe a Abelardo de la Espriella usar la bandera de Colombia y la expresión “Firmes por la patria”

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá determinara que el presidencial Abelardo de la Espriella no puede usar los símbolos patrios para su campaña, se desató una controversia en el país. Sectores políticos reaccionaron a la decisión.
Esto es tan ridículo…— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) June 9, 2026
Nos tendrán que llevar presos a todos
Firmes por la patria ! https://t.co/gdieIhBRaZ
Uno de los primeros en reaccionar fue el exsenador Rodrigo Lara quien calificó la decisión del Tribunal como un acto “ridículo” y afirmó que los “tendrán que llevar presos a todos”.
En esa misma línea, el representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, señaló que “la justicia tendrá que llevar preso a medio país. Es un atropello”.
Y además, publicó el escrito de la decisión que fue emitido por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. El magistrado sustanciador Rafael Albeiro Chavarro fue quien profirió la orden.
El Tribunal de Bogotá le acaba de ordenar a Abelardo de La Espriella retirar toda la publicidad de la campaña en donde se use la bandera de Colombia y le prohíbe usar la expresión “firmes por la patria”— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 9, 2026
La justicia tendrá que llevar preso a medio país. Es un atropello pic.twitter.com/bUg4zF3BjG
La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció frente a la determinación: “Colombia está firme con la patria, no nos van a prohibir defender a Colombia”, escribió en su cuenta de X.
Además, aseguró que el artículo 20 de la Constitución no tiene asteriscos: “No habrá censura. Punto. Ninguna tutela puede prohibirle a un movimiento su nombre, su consigna ni sus colores. Lo que hoy le imponen a una campaña, mañana te lo imponen a ti”.
El Art. 20 de la Constitución no tiene asteriscos, "No habrá censura." Punto. Ninguna tutela puede prohibirle a un movimiento su nombre, su consigna ni sus colores. Lo que hoy le imponen a una campaña, mañana te lo imponen a ti.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 9, 2026
Colombia está "Firme con la Patria" No nos van a… pic.twitter.com/Q5QiK2Xdcy
Otro en lanzar duras críticas sobre la decisión fue el exfiscal general, Francisco Barbosa, quien aseguró que lo ordenado por el tribunal es “inverosímil” y que la “decisión judicial no tiene ni pies ni cabeza”.
“Prohibirle a la campaña de Abelardo de la Espriella utilizar las frases ‘firme por la patria’, ‘defensores de la patria’, utilizar la bandera y el escudo de Colombia y no emplear saludos militares es no solo una imbecilidad, sino una provocación innecesaria”, señaló Barbosa.
Inverosímil. Esta decisión judicial no tiene ni pies ni cabeza. Prohibirle a la campaña de @DELAESPRIELLAE utilizar las frases “firme por la patria”, “ defensores de la patria” utilizar la bandera y el escudo de Colombia y no emplear saludos militares es no solo una imbecilidad… https://t.co/w9BbmBoX5O— Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) June 9, 2026
Finalmente, el exfiscal señaló que: “La campaña ya terminó y los colombianos están listos para tomar la decisión. Mala idea meter a la justicia en una contienda electoral”.