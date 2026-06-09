Abelardo de la Espriella denuncia operación de compra de votos en segunda vuelta. Aquí está la supuesta lista negra

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó nuevos nombres de las personas que podrían estar involucradas en la lista negra de supuestos hechos de corrupción que estarían relacionados con la compra de votos.

Abelardo de la Espriella suma nuevos nombres a la supuesta compra de votos a favor de Iván Cepeda; estos son los mencionados en Antioquia

“Otros dos para la lista: Martín Moreno, cacique mayor del resguardo indígena zenú en San Andrés de Sotavento, con influencia también en los municipios de Tuchín, Córdoba, y Los Palmitos, Sucre. Y María Eugenia Lopera, en Antioquia, quien reemplazó al impresentable Julián Bedoya en el Congreso y tiene un sistema extorsivo con Corantioquia, quitándole plata a todo el mundo para comprar votos”, aseguró De la Espriella.

En el caso de Lopera, se trata de una de las congresistas del Partido Liberal que se acercó al Gobierno de Gustavo Petro en estos cuatro años de Gobierno. Su voto fue clave para salvar la reforma laboral y no permitir que se hundiera en el Congreso.

El candidato había revelado otros nombres más temprano. “La lista sigue creciendo. Llega esta información sobre Antioquia: Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo, Julián Bedoya y la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí”, afirmó.

Y antes publicó una lista de 23 congresistas, líderes y empresarios que estarían relacionados con estos hechos, entre los que se encuentran: Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñoz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández, Karime Cote, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Marta Peralta, Johanna Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo fueron los mencionados.

Los 23 mencionados por Abelardo de la Espriella que estarían implicados en un presunto plan de compra de votos. Foto: SEMANA, redes sociales, suministrado

De la Espriella había anunciado que solicitaría una veeduría para que Estados Unidos pueda identificar a los políticos que estarían detrás de la compra de votos y pidió que ese país les retire las visas.

“A fin de identificar a los políticos en cada uno de los departamentos del Caribe colombiano que van a empezar esa operación de compra de votos para que los Estados Unidos procedan a incluirlos en la lista Ofac y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares”, aseguró.

“Si ustedes creen que yo me voy a quedar con los brazos cruzados mientras compran votos en el Caribe, aprovechándose de la pobreza, del olvido y de la angustia de la gente, no están ni tibios y van a saber lo duro que muerde el Tigre. Tengo a los políticos y a los empresarios que, por departamento, se van a prestar para esa vagabundería”, agregó.