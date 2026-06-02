Abelardo de la Espriella pedirá veeduría de EE. UU. para identificar políticos que estarían detrás de la compra de votos: “Retirarles las visas”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, reveló en SEMANA que solicitará formalmente al gobierno de Estados Unidos que verifique una posible operación de compra de votos en la región Caribe.

“A fin de identificar a los políticos en cada uno de los departamentos del Caribe colombiano que van a empezar esa operación de compra de votos para que los Estados Unidos procedan a incluirlos en la lista OFAC y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares”, manifestó el candidato.

El candidato, que sacó ventaja en primera vuelta ante Iván Cepeda, aseguró que no se quedará de brazos cruzados ante la posible compra de votos en la región.

“Si ustedes creen que yo me voy a quedar con los brazos cruzados mientras compran votos en el Caribe, aprovechándose de la pobreza, del olvido y de la angustia de la gente, no están ni tibios y van a saber lo duro que muerde el tigre. Tengo a los políticos y a los empresarios que por departamento se van a prestar para esa vagabundería", sostuvo.

Y agregó que el apoyo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a su candidatura no es a nombre propio, sino en favor de la democracia colombiana.

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“Conmigo va a haber democracia. Con Cepeda va a haber tiranía. Se quieren robar comprando votos en el Caribe. Van a conocer los nombres en su momento. Voy a mandar una comunicación formal donde están incluidos los mercaderes de la política, que son empresarios que financian para robarse los contratos, como esos bandidos de los Torres aquí en Barranquilla. Y los políticos que, en cada uno de los departamentos, están organizando la compra de votos. Vamos a ver si son tan guapos para salir a hacerla", dijo.

Además, alertó a los bancos sobre retiro de dinero en grandes proporciones durante la época electoral: “No se pueden prestar para eso”.