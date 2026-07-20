Carlos Felipe Mejía será el embajador de Colombia en España del presidente Abelardo De La Espriella

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, designó al exsenador Carlos Felipe Mejía Mejía como embajador de Colombia en España.

Abelardo De La Espriella designó a Jorge Jaller como embajador de Colombia en Venezuela

Es un agrónomo y político caldense que fue senador del Centro Democrático por dos periodos, desde el 2014 hasta el 2022.

En 2007 fue elegido diputado de la Asamblea de Caldas y luego participó en la fundación de la colectividad, de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su discurso, el presidente electo también anunció la designación de Jorge Jaller como embajador de Colombia en Venezuela.

El discurso de De La Espriella estuvo dirigido, especialmente, a los uniformados de la Fuerza Pública.

Abelardo De La Espriella durante la conmemoración del 20 de julio en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

“Nunca más la ciudadanía de bien arrodillada. Nunca más los héroes de la patria arrinconados. Llega la patria milagro, la patria que pone las cosas en orden. El patriotismo, el trabajo y el deber serán recompensados como debe ser. El crimen será perseguido, sometido y acabado como en derecho corresponde”, dijo en su intervención.

Y también se refirió a Antioquia: “Voy a trabajar con ustedes para darles a este departamento y a todos sus municipios el lugar que se merecen en el Gobierno nacional”.

“Ha llegado un presidente comprometido con el anhelo real del pueblo de que esta nación sea grande de una buena vez. Aquí, donde se respira libertad y patriotismo, (...) les digo: con el Tigre, Antioquia tiene presidente”, agregó.

Este 20 de julio tras el desfile militar y de policía, el ámbito político colombiano tiene además a instalación del nuevo Congreso. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Dijo también que el departamento “representa como ningún otro el alma de la colombianidad. Antioquia es la fuerza, la esperanza y el motor que genera la combustión para sacar adelante a este país”.

Siguen los nombramientos del presidente electo De La Espriella, quien recientemente oficializó cuatro cargos clave dentro de su administración.

Se trata de Carlos Ríos, quien será el secretario general de la Presidencia; Nicolás Gallo, quien asumirá las funciones de la Jefatura de Despacho; Valerie Lafaurie, para la Gerencia de las Regiones, y María Fernanda Sandoval, en la dirección de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. En los próximos días se esperan más nombres que conformarán la administración entrante.