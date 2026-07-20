Gustavo Petro dio su versión de por qué la cúpula militar se levantó minutos antes de su discurso del 20 de julio

A través de su cuenta personal en X, el presidente saliente, Gustavo Petro, le salió al paso a un episodio que marcó el desfile militar del 20 de julio, cuando Colombia conmemoró el Día de la Independencia.

La cúpula militar se retiró minutos antes del discurso del presidente Gustavo Petro, tras finalizar el desfile militar

El hecho que generó una ola de comentarios en diferentes sectores políticos del país tiene que ver con la cúpula militar, la cual se levantó minutos antes del discurso que dio el mandatario colombiano saliente.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, Gustavo Petro expresó: “Porque lo acordé con la cúpula, porque la Fuerza Pública no debe participar en política”.

Y en otro mensaje, expresó: “No voy a meter a la Fuerza Pública en un discurso que delibera políticamente. Eso sería una estupidez y una irracionalidad de parte mía”.

En los videos que captaron ese momento y que se volvieron virales en las redes sociales, se observa cómo los altos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía se despiden del mandatario y se retiran, mientras colombianos se ubican para escuchar al jefe de Estado.

La cúpula militar se retiró del lugar minutos antes del discurso que dará el presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/meMgL4DKEj — Revista Semana (@RevistaSemana) July 20, 2026

El discurso de Petro

Frente al discurso que dio Petro este lunes festivo en el suroccidente de Bogotá, el mandatario saliente lanzó agudas pullas en contra del presidente electo, Abelardo De La Espriella, insistiendo en su narrativa del fraude y afirmando nuevamente que el “pueblo eligió como presidente a Iván Cepeda”.

“Se han construido videos en lenguaje común para que podamos entender cómo fue que se hizo el fraude electoral por la Registraduría, los hermanos Bautista, que deben ir a la cárcel”, indicó Gustavo Petro.

Además, expresó: “Mucha ignorancia, por no decir otra palabra. El felino más grande en América se llama jaguar, y ustedes y nosotros hemos sido jaguares, somos jaguares y seguiremos siendo jaguares”.

Petro insiste en que hubo fraude en las elecciones y revelará denuncia: “El pueblo eligió como presidente a Iván Cepeda”

“Quise venir aquí a despedirme por ahora, en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia y en mi Gobierno a nivel nacional (…) Despedida transitoria, podemos hablar de los problemas de Colombia, que Bogotá aún tiene (…) Tenemos que abocar en las calles y la gente del sur de Bogotá que tan leal y firme ha sido (…) Así que los dueños desesperados de la riqueza colombiana aún quedan unos días para que contemplen la obra política al destruir una esperanza y abrirle las puertas a un fascismo real en Colombia”, puntualizó el presidente Petro.