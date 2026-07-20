La cúpula militar se retiró minutos antes del discurso del presidente Gustavo Petro, tras finalizar el desfile militar

El presidente de la República, Gustavo Petro, pronunció su último discurso público como mandatario de los colombianos, ya que entregará el poder el próximo 7 de agosto.
En esta intervención, desde el sur de Bogotá, el mandatario se despidió del pueblo colombiano, tras asistir desde temprano al desfile militar que rinde homenaje a los soldados y policías de Colombia.
Sin embargo, la cúpula militar y de la Policía se retiró de la tarima principal del desfile del 20 de julio, donde se encontraba el presidente de la República, Gustavo Petro, antes de que comenzara el discurso del mandatario.
La cúpula militar se retiró del lugar minutos antes del discurso que dará el presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/meMgL4DKEj— Revista Semana (@RevistaSemana) July 20, 2026
En los videos se observa cómo los altos oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía se despiden del mandatario y se retiran, mientras que decenas de colombianos se ubican para escuchar al jefe de Estado.
El mandatario colombiano se dedicó en las últimas semanas a defender las obras de su gobierno, especialmente tras las elecciones del pasado 21 de junio, cuando ganó Abelardo De La Espriella.
El jefe de Estado instalará en horas de la tarde el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República, donde pronunciará un nuevo discurso, que sería menos emotivo que el de Ciudad Bolívar.
La cúpula militar y de Policía se retiró de la tarima principal del desfile del 20 de julio, donde estaba el presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/02wpMwiwaF— Revista Semana (@RevistaSemana) July 20, 2026