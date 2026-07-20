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Octavio Cardona, exalcalde de Manizales, será presidente de la Cámara en 2027

SEMANA conoció apartes del acuerdo en la Cámara de Representantes.

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Redacción Semana
20 de julio de 2026 a las 9:05 p. m.
Octavio Cardona, representante del Partido Liberal.
Octavio Cardona, representante del Partido Liberal. Foto: Suministrado a Semana.

Octavio Cardona, exalcalde de Manizales y representante a la Cámara del Partido Liberal, será el presidente de esa corporación en el segundo período legislativo.

Además de este acuerdo, Cardona logró que la colectividad se quedara con la secretaría general y dos presidencias en el segundo año, tanto en la Comisión de Acusaciones como la de Crédito Público.

No solo eso. El representante pidió que los liberales apoyen las iniciativas del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Prueba de su cercanía a la administración entrante, se conoció que Cardona presentó una proposición para que la posesión del presidente electo se haga por fuera de las instalaciones del Congreso.