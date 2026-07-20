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Este fue el comentario de Petro que incomodó visiblemente a Francia Márquez: “Dimos en el blanco y en el negro”

“Este gabinete, que se vio con sus más y sus menos, no es fuerza bruta, es fuerza inteligente”. La mirada de la vicepresidenta produjo comentarios en redes.

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Redacción Confidenciales
20 de julio de 2026 a las 8:17 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

La cara de desagrado de Francia Márquez fue uno de los episodios más virales durante el discurso del 20 de Julio de Gustavo Petro. La vicepresidenta no se veía particularmente feliz en medio de las extensas palabras del primer mandatario, con quien tuvo varios desencuentros en los cuatro años de gobierno.

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Pero hubo un momento en el que su rostro cambió de expresión y se le vió visiblemente molesta. “Dimos en el blanco, y en el negro, y en el indígena..”, dice Gustavo Petro sobre su gobierno mientras toma del hombro por un lado a María José Pizarro y por el otro a Márquez.

Márquez lo miró fijamente y luego se apartó levemente. Aunque no pronunció palabra, sus ojos fueron muy expresivos y generaron la atención del público. El presidente siguió poniendo su brazo en el hombro de la vicepresidenta, quien se apartaba de vez en cuando.

“Este gabinete, que se vio con sus más y sus menos, no es fuerza bruta, es fuerza inteligente”, concluyó.