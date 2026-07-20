¿La canciller Yolanda Villavicencio se durmió en medio del discurso de Gustavo Petro en el Congreso?

La canciller Yolanda Vicencio fue una de las pocas ministras que acompañó al presidente Gustavo Petro durante su discurso de despedida este 20 de julio en el Congreso.

La jefa de la diplomacia colombiana se ubicó en una de las sillas instaladas en el Salón Elíptico y, sorpresivamente, fue captada por las cámaras de la prensa mientras mantenía los ojos cerrados durante varios minutos.

Algunos de los asistentes manifestaron que Vicencio estaba dormida. Incluso, señalaron que habría descansado mientras el presidente pronunciaba su discurso, que se extendió durante casi dos horas y en el que hizo un balance de su gestión en temas como seguridad, salud y educación, entre otros.

La comunicadora Daniela López, quien registró en redes sociales algunos de los momentos de la instalación del Congreso, publicó el video y escribió: “Calculen cómo está el discurso de Gustavo Petro que la canciller se durmió”.

Yolanda Vicencio abandonó el recinto del Congreso pocos minutos después de la salida de Gustavo Petro.