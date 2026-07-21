El senador colombo-estadounidense, Bernie Moreno, emitió un mensaje en la red social X en el que celebra el anuncio del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de dar fecha a una transición política en Venezuela.

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El republicano colombo-estadounidense sugirió al funcionario del gobierno Trump la fecha del 24 de julio como fecha tentativa para llevar a cabo unas elecciones libres en el país, después de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

“Gracias, @SecRubio. El proceso de llegar a unas elecciones en Venezuela es esencial. Una fecha histórica para elegir sería el 24 de julio de 2027 en honor al libertador original, Simón Bolívar. ¡También sería una gran manera de honrar al libertador moderno, @realDonaldTrump!“, dijo Moreno.

Thank you @SecRubio. The process of getting to an election in Venezuela is essential. An historic date to pick would be July 24, 2027 in honor of the original liberator, Simon Bolívar! It would also be a great way to honor the modern liberator, @realDonaldTrump! https://t.co/0gDsj5LCHV — Bernie Moreno (@berniemoreno) July 20, 2026

La iniciativa se originó como respuesta a un anuncio del secretario de Estado, Marco Rubio, quien mencionó que el 1 de agosto comenzarán nuevas conversaciones entre el gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, y los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, que Washington reconoce como las autoridades legítimas del país.

La iniciativa planteada por Moreno coincide con un escenario en el que Estados Unidos ha promovido de manera constante los esfuerzos para alcanzar una reconciliación política en Venezuela, luego del terremoto que golpeó al país hace varias semanas y que, de acuerdo con el balance oficial, ha dejado más de 5.000 fallecidos.

En ese contexto, Rubio señaló durante su intervención que una delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, la última elegida democráticamente en el país y reconocida por Estados Unidos como el gobierno legítimo de Venezuela, sostuvo un encuentro con el régimen interino, en el que ambas partes acordaron crear un mecanismo institucional para dar inicio tanto a las conversaciones de reconciliación como al proceso de transición política.

Bernie Moreno y Donald Trump Foto: X/@WhiteHouse

“Esa acción representa muy buenas noticias. Para ser sincero, creo que se le ha dado poca cobertura mediática. Un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015 (…) se reunió con el gobierno interino, y han acordado establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, declaró Rubio, según la declaración oficial difundida por el Departamento de Estado.