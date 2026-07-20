Dos fuertes temblores sacudieron a Venezuela este 20 de julio: estos fueron sus epicentros

Un fuerte movimiento telúrico fue sentido en varios estados del norte de Venezuela durante la madrugada de este lunes, 20 de julio, despertando a numerosos habitantes y generando momentos de preocupación entre la población.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el sismo ocurrió exactamente a las 5:45 de la mañana y tuvo una profundidad de 1.7 kilómetros. Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro del temblor en las cercanías de Scarborough, en Trinidad y Tobago.

Aunque el sismo fue perceptible en varias zonas del norte venezolano, Funvisis indicó que los efectos fueron leves y, hasta los primeros reportes oficiales, no se registraban daños estructurales de gravedad ni otras afectaciones de consideración.

Sin embargo, poco más de una hora después del primer temblor se registró otro movimiento de magnitud 4.6. Este segundo evento tuvo como epicentro el estado de La Guaira, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes debido a la cercanía con zonas densamente pobladas y al antecedente de recientes movimientos telúricos.

Temblor de magnitud 3,2 se registró en Panamá y también se sintió en Colombia

Importante aclarar que hace poco, la población de La Guaira y Caracas vivieron dos terremotos de gran magnitud que afectaron a esa región a finales de junio de 2026. Esos eventos dejaron miles de víctimas entre personas fallecidas y heridas, además de causar graves daños en viviendas, vías e infraestructura, cuyas labores de reconstrucción y recuperación aún continúan en la región.

Ante la persistente actividad sísmica, las autoridades encargadas de la gestión del riesgo reiteraron el llamado a la ciudadanía para conservar la calma y atender las recomendaciones oficiales en caso de nuevos temblores.

Mientras tanto, los organismos especializados mantienen un monitoreo permanente de la actividad geológica en la zona costera venezolana con el fin de evaluar la evolución de estos fenómenos y prevenir posibles riesgos para la población.