Temblor de magnitud 3,2 se registró en Panamá y también se sintió en Colombia

En la mañana de este lunes, 20 de julio, se registró un nuevo movimiento telúrico en territorio cerca a Colombia. El Servicio Geológico Colombiano aseguró que hacia las 04:14 de la madrugada se registró un sismo de magnitud 3,2 en la escala de Richter en Panamá.

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El movimiento no solo se registró en el país vecino, sino que también tuvo repercusión en varios municipios cercanos dentro de Colombia, como Jurado, Chocó, a 56 kilómetros. Sin embargo, al interior del país también se sintió, exactamente en Puerto Indio, Panamá, a 57 kilómetros, y en El Real de Santa Marta, Panamá, a 60 kilómetros.

Durante la mañana también se reportó un sismo en Güiria, Venezuela, el cual se produjo a una profundidad de 66 kilómetros, de acuerdo con el SGC. Foto: 123RF

Durante la mañana se han registrado otros movimientos telúricos que también se han sentido en Colombia. Uno de los de mayor magnitud se registró hacia las 05:55 de la mañana en la Güiria, Venezuela.

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El SGC detalló que este movimiento se dio a una profundidad de 66 kilómetros y que los municipios cercanos afectados fueron: Maturín, Venezuela, a 152 km, San José De Tucupita, Venezuela, a 180 km y la Asunción, Venezuela, a 185 km.

Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio, que dejaron miles de víctimas y graves daños en infraestructura. Foto: Adobe Stock

Venezuela ha enfrentado desde hace varios días una grave situación por cuenta de dos terremotos que ocurrieron el pasado 24 de junio y que dejaron varias víctimas fatales. Los movimientos, de magnitud 7,2 y 7,5, provocaron el colapso de edificios, viviendas, puentes y vías, especialmente en la zona costera cercana a Caracas.

De acuerdo con la información preliminar, cerca de 5.000 personas han fallecido y se han registrado unos 16.700 heridos tras el derrumbe de varios edificios en el estado de La Guaira.

Además, se han contabilizado más de 1.300 réplicas desde el sismo principal, lo que ha dificultado las labores de recuperación y reconstrucción de las infraestructuras que resultaron afectadas tras los movimientos en la zona costera del país vecino.