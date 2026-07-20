Joven venezolana de 16 años murió días después de mudarse con su pareja en Barranquilla

La muerte de una adolescente venezolana de 16 años ha generado conmoción entre los habitantes del sector Villa Caracas, en el barrio El Bosque, de Barranquilla. De acuerdo con versiones preliminares, la joven, al parecer, habría decidido mudarse días atrás junto a su pareja sentimental con la intención de comenzar una nueva etapa de su vida. Sin embargo, ese proyecto terminó con un trágico desenlace.

Niña de dos años murió tras ataque indiscriminado en Atlántico: el agresor disparó desde la ventana

La autoridades locales adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que la menor perdió la vida y determinar si el caso corresponde a un presunto feminicidio. Además, según reportes, la adolescente recibió un impacto de bala en el pecho dentro del inmueble donde se encontraba.

Tras resultar herida por un impacto de bala en el pecho, la adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Camino Bosque de María. No obstante, el personal médico confirmó que llegó sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Las autoridades continúan con las inspecciones técnicas, los análisis balísticos y la recolección de testimonios para esclarecer lo ocurrido. La investigación se desarrolla en medio de versiones contradictorias, pues mientras los familiares de la adolescente señalan a su pareja sentimental y exigen justicia, allegados al joven sostienen que el disparo fue producto de un accidente durante un presunto forcejeo.

Estos elementos son analizados por la Policía Judicial y la Fiscalía para determinar si se trató de un hecho intencional o accidental. El principal sospechoso es un joven de 20 años, quien permanece bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Wahinner Jesús Pareja Romero, de 20 años, presunto homicida. Foto: Tomado de internet

Lo que más ha llamado la atención de las autoridades de la capital metropolitana es que, en lo corrido de 2026, ya se han registrado 46 mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico. Solo durante el mes de julio, la cifra asciende a nueve víctimas.