Autodefensas Conquistadores de la Sierra hablan tras muerte de Bendito Menor: dicen que no habrá retaliaciones y hacen llamado

El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) emitió un comunicado en el que se pronunció por la muerte de alias Bendito Menor, uno de sus máximos cabecillas, y de la Bebecita, quien era su pareja sentimental.

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“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Naín Pérez Toncel, ocurrido en el marco de un operativo adelantado por la Fuerza Pública. Se reconoce el impacto que este hecho representa para sus familiares, allegados y para las comunidades que han conocido de los acontecimientos registrados durante las últimas horas”, dijo.

El grupo armado expresó su solidaridad y respeto a los familiares de alias la Bebecita, así como a los allegados de las otras dos personas que murieron en medio del operativo.

En el comunicado aprovechó para hacer un llamado a la población civil de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar para que se mantenga la calma.

De manera sorpresiva, las ACSN aseguraron que no tomarán venganza por lo ocurrido. “Aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones”, indicó.

Según se lee en el comunicado, el grupo hizo un llamado para que se respeten la vida y la integridad de todas las personas que están involucradas, ya sea de manera directa o indirecta, en esta situación.

“Este principio comprende tanto a la población civil como a los miembros de la Fuerza Pública, y exige rechazar cualquier acto de retaliación, intimidación, confrontación o violencia que pueda derivar en nuevos hechos lamentables”, manifestó.

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Además, reiteró la importancia de que cualquier proceso que esté dirigido a la paz, al sometimiento a la justicia o a la desmovilización, siempre se desarrolle por medio de los canales institucionales establecidos por el Estado colombiano y dentro del marco de la Constitución y la ley.

En ese sentido, las ACSN aclararon que cualquier iniciativa que busque superar los escenarios de violencia debe estar acompañada del respeto por las instituciones, las garantías legales y la protección de la población civil.

“Ante la sensibilidad que generan los acontecimientos registrados, resulta indispensable que todos los sectores actúen con prudencia y eviten decisiones o manifestaciones que puedan incrementar las tensiones existentes”, apuntaron.

Por último, indicaron que en este momento la prioridad debe ser preservar la vida, la integridad de las personas y la tranquilidad de las comunidades de la región.

“La protección de la población civil, el respeto por la vida y la búsqueda de condiciones que permitan preservar la tranquilidad en la región deben constituir prioridades fundamentales frente a los acontecimientos registrados”, concluyeron.