Gobernadora del Magdalena celebra abatimiento de alias Bendito Menor y alias La Bebecita: “Tenemos presidente”

Este viernes 4 de septiembre, la gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra, mostró su complacencia con el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, por el operativo que adelantó la Policía de Colombia y que terminó con el abatimiento de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Riohacha, La Guajira.

Bendito Menor: presidente De La Espriella entrega detalles de operativo donde lo abatieron. “Impecable”

“¡Tenemos presidente! @ABDELAESPRIELLA Exalto a la Policía Nacional y a su Dijín por el operativo que dio de baja en Riohacha, La Guajira, a Naín Pérez, alias Bendito Menor. Reconozco especialmente el trabajo del equipo de inteligencia que se desplazó desde Bogotá para hacer posible este importante resultado”, dijo la mandataria departamental.

Guerra sostuvo que es necesario que desde el nivel central puedan seguir propinando duros golpes contra la criminalidad en las regiones de Colombia con el fin de poder devolverle la tranquilidad a la ciudadanía.

“Respaldamos este resultado del Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. Desde el Magdalena compartimos esta bandera de trabajar por la seguridad y de enfrentar con decisión a las estructuras criminales”, agregó.

Exclusivo: estas son las imágenes de los cuerpos abatidos de alias Bendito Menor y La Bebecita

Asimismo, indicó que desde su administración seguirán realizando inversiones clave con el fin de poder dar duros golpes a la criminalidad y a los grupos armados organizados.

“Seguiremos invirtiendo en seguridad, tecnología y movilidad para fortalecer las capacidades de nuestra Policía y nuestro Ejército, y contribuir así a lograr más acciones contundentes contra el crimen organizado”, finalizó.

De acuerdo con información de inteligencia militar conocida por SEMANA, el joven de 26 años era el cabecilla del Frente Javier Cáceres y coordinador de actividades de narcotráfico y extorsión en la Troncal del Caribe, principalmente en Magdalena y La Guajira, y pretendía extenderse hasta el Cesar.

Alias 'Bendito Menor' y 'La Bebecita' Foto: Suministrada a Semana

Asimismo, las autoridades determinaron que alias Bendito Menor comenzó su carrera criminal como sicario de alias Pinocho, máximo cabecilla de esta organización ilegal. Luego de varios meses, integró el componente móvil armado del Frente Javier Cáceres y, para 2021, recibió el control de las estructuras urbanas de la organización en La Guajira.

El ascenso dentro de esta organización no se detuvo. En 2022 fue considerado uno de los hombres de confianza de alias Pinocho, quien, al parecer, le entregó una misión: el manejo de rutas del narcotráfico y el control criminal de la Troncal del Caribe.