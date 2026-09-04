Alias Masacre sería el sucesor de alias Bendito Menor en los Conquistadores de la Sierra

La muerte de alias Bendito Menor, cabecilla de los Conquistadores de la Sierra, ha generado múltiples reacciones al evidenciarse que durante el gobierno Petro este criminal se fortaleció, como ocurrió con todos los grupos criminales de alto impacto.

Alias 'Bendito Menor' y 'La Bebecita' Foto: Suministrada a Semana

Menor no actuaba solo; dentro de sus hombres cercanos estaba alias Masacre, sobre quien ahora las autoridades giraron el reflector al considerar que sería el sucesor de alias Bendito Menor.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, era relativamente nuevo en el mundo criminal, con seis años dentro de los Conquistadores de la Sierra.

Comenzó como sicario y fue ganando posiciones gracias al apadrinamiento criminal de alias Pinocho, entonces máximo cabecilla de los Conquistadores.

Alias 'Bendito Menor' y 'La Bebecita' murieron en operativo de la Policía. Foto: Suministrada a Semana

“Esta operación realizada por nuestra Policía Nacional nos muestra claramente que cuando el Estado se decide, los delincuentes siempre pierden”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella desde La Guajira, hasta donde viajó para reconocer el trabajo de la fuerza pública.

Alias Naím tenía cinco órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado, además de una notificación roja de Interpol.

El presidente Abelardo De La Espriella dio detalles de la muerte de alias Bendito Menor. Foto: Suministrada a Semana

Sobre su actuar criminal, las investigaciones lo vinculan, entre otros hechos, con el secuestro, tortura, homicidio y posterior desmembramiento de un menor de 16 años de nacionalidad venezolana, ocurrido en diciembre de 2025.

El cabecilla también utilizaba redes sociales para intimidar a las comunidades, exhibir armas y difundir mensajes con los que pretendía demostrar control territorial y desafiar a las autoridades.

En 2024 ingresó formalmente —dice la Policía— al componente armado de la organización, integrándose a la subestructura “Javier Cáceres”, donde comenzó con labores operativas básicas; consistía principalmente en el transporte de material bélico (armas y municiones) y escaló posiciones gracias a su involucramiento en múltiples homicidios selectivos y operaciones logísticas.

Desde entonces, ascendió rápidamente en la jerarquía: pasó de ser un operador logístico para convertirse en cabecilla del frente, asumiendo el mando directo de operaciones, la coordinación con el narcotráfico y la ejecución de “limpieza social”.

Alias la Bebecita, novia de Naín, también murió en el operativo de la Policía en La Guajira.