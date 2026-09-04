Tras la confirmación de fuentes de la Policía sobre la muerte de alias Bendito Menor y su pareja alias La Bebecita en un operativo de las fuerzas especiales de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, se conocieron detalles de la carrera criminal del temido delincuente.

Alias Bendito Menor, murió en operativo de la Policía. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Según el expediente de las autoridades del Bendito Menor, en el 2019: Inició como sicario al servicio de Alias Pinocho, máximo cabecilla de las ACS, Autodefensa Conquistadores de la Sierra. En el 2020: ingreso al componente móvil armado como Razo en el frente Javier Cáceres de las ACS.

Para el 2021 recibió como cabecilla de los urbanos de la Guajira, por ordenes directamente de alias Pinocho. En el 2022 se convirtió uno de los hombres de confianza de alias Pinocho, dejándolo encargado de las rutas del narcotráfico y control de la troncal del caribe en los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar.

En el 2024 presuntamente fue encargado de sacar la droga de las ACS sobre el departamento de la Guajira en lanchas rápidas y semisumergibles. Para el 2024 presuntamente participó en la acción terrorista en la cual fue asesinado el soldado Fabián Estiven Camacho Banguero orgánico del Gaula Militar Guajira; hechos ocurridos el día 07 de julio del 2024 corregimiento de Mingueo, Digulla - La Guajira.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, estuvo a la cabeza del operativo contra alias Bendito Menor. Foto: Policía Nacional

Así mismo se documentó que el 2024 participó en el robo o saqueo del supermercado D1 con armamento de largo alcance, sobre el sector de Palomino del municipio de Dibulla – La Guajira porque esta empresa no accedió al pago de extorsión.

Ese mismo año apareció mediante videos intimidatorios realizando amenazas a sujetos “que va a realizar limpieza” de igual forma a empresas y comerciantes en el departamento de la Guajira y Magdalena, mediante su Comando urbano de la troncal del Caribe o la especial. exhibiendo armamento de largo alcance, camuflado y chalecos tipo americano y vehículos de gama alta.

Hombres de la Dijin fueron los que dieron de baja a alias Bendito Menor. Foto: Policía

Para el 2025 fue designado oficialmente negociador en el marco de la política de la “Paz Total”. Pero ese mismo año participó en la masacre de cuatro personas en el corregimiento de Remedios, municipio de Dibulla, hechos ocurridos el 31 de agosto del 2025. Acciones criminales que siguió ejecutando Bendito Menor, hasta que fue abatido por la Policía.