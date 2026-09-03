Niña fue encontrada llorando en plena vía durante la madrugada en Bogotá: su mamá la habría dejado sola por este motivo

Un inusual caso se registró en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, después de que la Policía encontrara a una niña llorando y caminando sola en medio de la calle a altas horas de la madrugada de este jueves, 3 de agosto.

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De acuerdo con lo que se ha conocido, la comunidad se percató de que la menor estaba sola, por lo que de inmediato les dio el respectivo aviso a las autoridades.

Al llegar, los uniformados la encontraron con la pijama puesta y llorando, y le prestaron la debida atención, dado que se encontraba en aparente estado de abandono.

El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá, entregó algunos detalles del caso.

Este es el momento en el que las autoridades atienden a la niña. Foto: Policía de Bogotá

“Según indagaciones, la niña habría quedado sola en una habitación de un tercer piso luego de que su progenitora saliera, al parecer, con una amiga”, señaló.

Al percatarse de que estaba sin compañía, la menor supuestamente se asustó y tomó la decisión de salir a la calle para buscar ayuda; fue entonces cuando la encontraron los agentes de la institución.

Tras esto, se activó la ruta de atención integral y la pequeña quedó a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

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“En lo corrido del año, nuestra seccional de Protección y Servicios Especiales ha realizado el rescate de 73 niños, niñas y adolescentes”, dijo el oficial.

El teniente coronel Saavedra Mojica cerró mencionando: “Hacemos un llamado a los padres para que asuman con total responsabilidad el cuidado de sus hijos e invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier vulneración de los derechos”.

La Policía revisó la vivienda en la que estaba la menor. Foto: Policía de Bogotá

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones.