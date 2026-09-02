Papá de Jaime Esteban Moreno habla del crimen y de la recta final del caso: “Hasta que no se haga justicia, no podremos empezar el duelo”

Han pasado diez meses desde la madrugada que cambió para siempre la vida de la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. El estudiante de la Universidad de los Andes murió después de ser víctima de una violenta agresión tras salir de una celebración de Halloween en Bogotá.

Desde entonces, su familia ha seguido un proceso judicial que ahora entra en una etapa determinante. Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro son procesados por el crimen y el próximo 15 de septiembre podría conocerse el sentido del fallo.

Mientras ese momento se acerca, permanece abierto otro capítulo relacionado con Kleidymar Paola Fernández, señalada por la representación de las víctimas como presunta determinadora. Para la familia, su situación es clave antes de considerar que se ha hecho justicia plenamente.

A diez meses de la muerte de Jaime Esteban, su padre Jaime Alberto Moreno habló con SEMANA sobre cómo cambió su familia y por qué siente que todavía no ha podido comenzar realmente el duelo.

El padre del joven abrió su corazón y contó lo que ha pasado su familia en los últimos meses. Foto: Redes sociales

“Nuestra vida ha cambiado del cielo a la tierra”

“Nuestra vida ha cambiado del cielo a la tierra, porque de una situación feliz, de desarrollo de nuestros hijos en las mejores condiciones, pasamos a un sufrimiento permanente”, aseguró Jaime Alberto Moreno.

Lo más difícil, dice, continúa siendo enfrentarse a una ausencia que aparece en los detalles más cotidianos.

“Lo más difícil de afrontar es su ausencia, no volver a tener a Jaime Esteban para poderlo abrazar, para poderlo besar, para poder hablar con él, consentirlo y estar en sus planes, en sus proyecciones, en sus ideas”, relató.

Su padre recuerda especialmente su simpatía, su sonrisa y la tranquilidad con la que enfrentaba la vida. También habla de un joven entusiasmado con sus estudios y con todos los proyectos que estaba construyendo.

Una familia que todavía no puede comenzar el duelo

Durante estos diez meses, las audiencias han obligado a los padres de Jaime Esteban a regresar constantemente a la noche del crimen. Han escuchado testimonios, conocido detalles y observado videos que reconstruyen parte de lo sucedido.

Para su padre, esa búsqueda de justicia les ha impedido cerrar una etapa.

“Irremediablemente, hasta tanto no se haga justicia, no cerremos el ciclo y la justicia humana, no podremos empezar nuestro duelo. Toda nuestra vida ha estado en función de que se desarrollen los procesos”.

Moreno asegura que emocionalmente siguen vinculados a aquella fecha: “Esa madrugada estamos ahí, estamos en ese amanecer del 31, y ver todas estas imágenes es supremamente doloroso para nosotros”.

Uno de los momentos de mayor angustia ocurrió cuando apareció el riesgo de que los procesados recuperaran su libertad por un eventual vencimiento de términos. El padre reconoció que tuvieron “mucho miedo”, aunque aseguró que mantienen su confianza en la justicia y destacó el acompañamiento de la Fiscalía y la actuación del juez.

Ricardo González y Jaime Esteban Moreno. Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: API

Las pruebas más difíciles de enfrentar

Entre todo el material presentado durante el juicio, los videos han sido especialmente dolorosos para la familia.

“Además de las evidencias de los videos, de la súplica de mi hijo, que no quería entrar en ningún tipo de confrontación (…) lo que más duele de todo esto es ver a unos asesinos sin ningún tipo de arrepentimiento, que no reconocen su culpa hoy día, aun teniendo enfrente las evidencias”, sostuvo.

Para Moreno, resulta difícil comprender cómo los proyectos que construyeron durante años alrededor de su hijo terminaron abruptamente aquella madrugada.

Un eventual fallo no cerraría el caso para la familia

Aunque el próximo 15 de septiembre podría conocerse una decisión trascendental, el padre de Jaime Esteban asegura que un eventual fallo condenatorio no significaría todavía el cierre que necesitan.

La razón es la investigación que continúa alrededor de Kleidymar Paola Fernández.

“Lastimosamente, con el sentido del fallo no vamos a poder tener todavía nuestra posibilidad de cerrar este ciclo de justicia humana, de justicia social, porque hay una prófuga y hay una mujer que no ha respondido”.

Para la familia, todos los capítulos deben quedar esclarecidos. Moreno también habló del impacto que la muerte ha tenido sobre su otro hijo, quien perdió, según sus palabras, a “su hermano, su confidente, su amigo, su todo en la vida, su polo a tierra”.

Jaime Esteban Moreno y Kleidyar Paola Fernández Sulbarán. Foto: Pantallazos de video de Noticias RCN.

Así quiere que recuerden a Jaime Esteban

Por encima del proceso judicial, su padre tiene una petición: que Jaime Esteban no termine siendo recordado únicamente por la violencia con la que murió.

Durante estos meses, numerosas personas que la familia incluso desconocía se han acercado para contarles historias sobre él. Su padre recuerda su liderazgo en el ajedrez, su vida universitaria, sus inquietudes académicas, el amor por el deporte, sus amistades y su afición por Santa Fe.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo Foto: Archivo particular

“Han llegado tantas personas de las cuales no tenemos conocimiento que han llorado a nuestro lado por la pérdida que ellos también sufrieron”, contó.

Y cerró con la imagen que quisiera preservar de su hijo:

“No queremos que lo recuerden por esta atrocidad social, sino por todo lo lindo que una persona tan bella como él hizo en tan corta vida”.

Diez meses después, la familia sigue esperando justicia para poder comenzar, finalmente, a vivir un duelo que hasta ahora ha estado atravesado por audiencias, pruebas y la búsqueda de respuestas.