Policía reveló la cruda amenaza que recibieron comerciantes en la localidad de Engativá

La Policía Metropolitana de Bogotá, en la ofensiva contra los delitos que afectan el patrimonio y la seguridad ciudadana en Bogotá, y uniformados del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) capturaron en flagrancia a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Más de 2.000 capturados en junio en Bogotá: este es el balance de seguridad de la Policía

La operación policial se ejecutó en la localidad de Engativá, donde los sospechosos operaban como una facción residual derivada de la estructura criminal Tren de Aragua.

De acuerdo con el informe de la institución policial, los detenidos formaban parte del grupo delincuencial denominado El Hampa o Antitren. La red criminal venía cometiendo homicidios y cobros extorsivos en diversos sectores de la capital del país desde el año 2024.

Cuerpos embolsados: así se ha reconfigurado el mapa criminal de Bogotá y Soacha el último año

Modus operandi y violencia contra comerciantes en Engativá

La modalidad delictiva empleada por la organización se basaba en la distribución de panfletos intimidatorios y el envío de mensajes extorsivos mediante la plataforma WhatsApp.

Momentos en los que se llevaban a cabo los hechos delictivos. Foto: Policía Nacional

A través de estos canales de comunicación, los procesados exigían a los comerciantes del barrio Unir cuotas de dinero que oscilaban entre los 15 y 20 millones de pesos para no atentar contra sus vidas.

En los casos en que las víctimas se negaban a realizar las transferencias ecoanómicas solicitadas, los delincuentes atacaban con armas de fuego las fachadas de los establecimientos.

Momentos en los que se llevaban a cabo los hechos delictivos. Foto: Policía Nacional

Uno de los hechos más recientes afectó las instalaciones de una vidriería del sector, cuyo frente fue impactado por disparos tras el rechazo de los propietarios a pagar la cuota.

Capturas de cabecillas e incautación de explosivos

Durante las acciones operativas en el sector de Engativá, las autoridades identificaron las funciones específicas que cumplía cada uno de los arrestados.

Mensajes de advertencia a la comunidad. Foto: Policía Nacional

La Policía indicó que se logró la detención de alias Javi, señalado como coordinador en Engativá, junto a alias Johngel y alias Merlín, quienes estaban encargados de repartir los panfletos y perpetrar las intimidaciones en los locales comerciales.

A los procesados se les incautó una granada de fragmentación, un teléfono celular empleado para el envío de amenazas y material impreso alusivo a la organización.

Mensaje de extorsión que compartió la Policía. Foto: Policía Nacional

Frente a los resultados de la intervención, el comandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel Ángel Torres Terreros, confirmó: “Afectamos rentas criminales entre 20 millones de pesos mensuales”, producto del chantaje continuado a por lo menos cinco comerciantes del sector.

Medida carcelaria y llamado a la denuncia

Tras su detención, los tres ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. El ente fiscal imputó a los capturados delitos de extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y explosivos, cargos por los cuales un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

En #Engativá, nuestro @GaulaPolicia capturó a 3 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Hampa o Antitren’, exigían hasta $20 millones a comerciantes a cambio de no atentar contra su integridad.



Amenazaban, extorsionaban y disparaban contra los negocios que no pagaban. pic.twitter.com/qIOuiqwuWz — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 2, 2026

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso de combatir las redes de extorsión urbana en las localidades de la ciudad. Asimismo, la institución recordó a los ciudadanos que pueden reportar cualquier tipo de amenaza a través de la línea de emergencia 123 o la línea especializada 165 del Gaula.