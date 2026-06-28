Más de 2.000 capturados en junio en Bogotá: este es el balance de seguridad de la Policía

La Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá revelaron que durante el mes de junio se lograron las capturas de 2.089 personas por diferentes delitos, como extorsiones, hurto de bicicletas, entre otros.

Cae en Bosa temida red de microtráfico; así fue el operativo

Las autoridades señalaron que las detenciones se llevaron a cabo gracias a labores de investigación y operativos en territorio. Uno de ellos permitió la desmantelación de la banda criminal Los No Copeo, que utilizaba una barbería en Bosa como fachada para el tráfico de estupefacientes.

Tras un año de investigación, seguimiento y la participación de un agente infiltrado, se logró capturar a ocho sujetos de la estructura delictiva. De esos, seis ya se encuentran en un centro carcelario.

También se realizó un operativo que permitió el descubrimiento de un centro de acopio de bicicletas robadas. La Policía realizó allanamientos en seis viviendas del barrio Luis Carlos Galán, en la localidad de Engativá, donde presuntamente guardaban bicicletas hurtadas.

En total, se han capturado 2.089 personas durante el mes de junio. Foto: Mebog

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 250 dosis de bazuco listas para la venta y cuatro bicicletas sin recibos de compra. Además, hallaron 15 identificaciones falsas.

“Las autoridades relacionan los elementos encontrados con posibles casos de hurto. Además, porque la ciudadanía había alertado que en esas casas se ocultaban los presuntos ladrones de la ciclorruta más cercana”, señaló la Secretaría de Seguridad.

Otros de los operativos de este mes de junio incluyeron la captura de seis sujetos que hacían parte de una banda que robaba vehículos en Suba. También fueron enviados a la cárcel ocho integrantes del grupo Los Selectivos, que se dedicaban al paseo millonario en la Zona T y otros sitios del norte de Bogotá.

Nuevo crimen sacude a Bogotá: hombre de 55 años fue asesinado mientras se movilizaba en un taxi

“Los integrantes de esta organización tendrían funciones específicas dentro de la operación criminal, que incluían la selección de víctimas, el ofrecimiento de servicios de transporte y, posteriormente, la retención de los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias y vaciar sus cuentas bancarias”, agregó la entidad.

Por último, la Policía logró la captura de 12 personas que se hacían pasar por integrantes de organizaciones criminales para extorsionar a sus víctimas. De acuerdo con las autoridades, estos operativos han contribuido a la reducción del 20 % en los casos de extorsión durante 2026.