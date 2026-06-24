Un menor de edad fue detenido tras estar implicado en el robo de un vehículo: Policía dio detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá realizó un operativo de cierre vial en el sur de la capital que permitió la detención de dos personas implicadas en el robo de un automotor, en la noche del pasado martes 23 de junio.

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El operativo institucional se desencadenó tras recibir la alerta sobre el hurto de un automóvil comercial mediante la modalidad de atraco e intimidación. El despliegue de los cuadrantes facilitó la ubicación en tiempo real de los sospechosos.

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Despliegue del ‘plan candado’ e interceptación vial

Las patrullas adscritas a la Estación de Policía de la localidad de Antonio Nariño coordinaron los cierres estratégicos de las vías junto con los operadores de la central de radio del distrito.

El seguimiento de la ruta del vehículo hurtado finalizó en la intersección de la calle 18 Sur con carrera 17. En este punto, los ocupantes del automotor intentaron evadir el cerco acelerando la marcha para emprender la huida a pie.

Durante la maniobra de escape, los implicados intentaron arrojar a la vía pública un arma de fuego tipo revólver calibre 38 que contenía cinco cartuchos en su tambor.

Policía de Antonio Nariño activa 'plan candado' y recupera un vehículo hurtado tras una persecución vial. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La reacción de las unidades de vigilancia comunitaria impidió la fuga y permitió reducir a los dos ciudadanos que se transportaban en el vehículo recuperado. El armamento fue incautado para las pruebas técnicas balísticas de la Fiscalía General de la Nación.

Captura de un adulto y aprehensión de un menor de edad

El comandante de la Estación de Policía de Antonio Nariño, mayor Nilson Rodríguez, informó que la operación tuvo éxito “gracias a la oportuna reacción de las unidades de la estación Antonio Nariño y la central de radio de la Policía Nacional; se inició el plan candado, dejando como resultado la recuperación de un vehículo que presuntamente habría sido hurtado”.

De igual forma, el uniformado resaltó “la efectiva reacción de los uniformados permitió la materialización de una captura de un ciudadano de 20 años extranjero, así como la aprehensión de un adolescente de 16 años”.

Comandante de la Estación de Policía de Antonio Nariño, mayor Nilson Rodríguez. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El oficial de la institución confirmó que el automóvil fue entregado a su propietario legítimo tras la verificación de los sistemas de identificación y la documentación legal. Por su parte, el adulto capturado y el menor aprehendido fueron trasladados a los centros judiciales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y de infancia y adolescencia.

El mayor Nilson Rodríguez concluyó recordando a la comunidad la disponibilidad de la línea de emergencias 123 para reportar hechos delictivos.