Abelardo De La Espriella se reunirá este jueves con los presidentes de las altas cortes en el Palacio de Justicia

Para las 11 de la mañana de este jueves 25 de junio está programado un “encuentro informal” entre el presidente electo Abelardo De La Espriella y los representantes de las altas cortes, en el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá.

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De La Espriella se reunirá con los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

Este se convierte en el primer encuentro del presidente electo con la Rama Judicial.

“No habrá atención a los medios de comunicación”, señalaron desde el Consejo de Estado.

En la tarde de este miércoles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la elección de Abelardo De La Espriella como el presidente para el periodo 2026-2030.

Esto después de recibir los informes de la comisión escrutadora conformada por jueces.

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“Las elecciones no se declaran; se demuestran. Hoy quedó demostrado el resultado que entregamos, que no es una opinión, no una conveniencia, sino el producto verificable de un proceso técnico, transparente, acompañado por miles de testigos”, aseguró el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

Así quedaron las elecciones

Tras realizar el escrutinio de las votaciones del pasado 21 de junio, el CNE señaló que los resultados dieron como ganador a Abelardo De La Espriella junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo Abondano.

El resultado de ese ejercicio arrojó una diferencia entre el preconteo y el escrutinio equivalente al 0,0015 % de los tarjetones depositados en las urnas. El dato informado por el CNE coincide con lo dicho por la Registraduría Nacional sobre una coincidencia del 99,9 % entre los números consolidados de esos dos procesos.

La consolidación de resultados indica que Cepeda tuvo 400 votos menos de los que se habían estimado inicialmente a su favor, mientras que De La Espriella alcanzó 624 más de los informados en el preconteo.

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Con ese desenlace, la cifra total de votos alcanzada por el presidente electo fue de 12.960.166. Su contrincante y senador sumó 12.708.312; es decir, la diferencia entre ambos en la segunda vuelta fue de 251.854 votos.