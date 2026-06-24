Abelardo De La Espriella envía mensaje de aliento a Venezuela tras devastador terremoto: “Colombia los acompaña”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció este miércoles, 24 de junio, tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela y dejaron graves afectaciones en varias regiones del país.
A través de su cuenta de X, De la Espriella manifestó su respaldo a los venezolanos y envió un mensaje de solidaridad para quienes resultaron afectados por la emergencia.
“Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá”, escribió el mandatario electo.
El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.1 en la escala de Richter, generando afectaciones materiales en diversas poblaciones. Los reportes en plataformas digitales muestran el colapso de estructuras residenciales y comerciales en la ciudad de Caracas.
Apenas un minuto después tuvo lugar un terremoto más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 25, 2026
(A.D.L.E) 🇨🇴🇻🇪
El pronunciamiento se suma al de otras figuras políticas de la región. El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su “solidaridad con la ciudadanía de Venezuela”, mientras que el también exmandatario Iván Duque aseguró que sus oraciones están con el pueblo venezolano y con quienes participan en las labores de rescate.
Nuestra solidaridad y oraciones están con el pueblo venezolano ante el devastador terremoto que ha golpeado a Caracas y otras regiones del país.— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 25, 2026
Hoy acompañamos con afecto a nuestros hermanos venezolanos, un pueblo valiente, trabajador y resiliente que, a lo largo de su…
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su Gobierno ya ofreció asistencia humanitaria a Venezuela y puso a disposición 300 rescatistas, paramédicos y 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad para atender la emergencia.
En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026
300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪
Las autoridades venezolanas continúan evaluando el impacto del sismo, mientras avanzan las operaciones de búsqueda y atención a las comunidades afectadas.
Dos terremotos seguidos han causado daños importantes en Venezuela. Estructuras caídas. Pánico en las calles. Dos horas después, aún no sabemos si hay víctimas o fallecidos.— Edmundo González (@EdmundoGU) June 25, 2026
Y encima, el bloqueo.
Los venezolanos de afuera no pueden saber si sus familias están bien. Los de…