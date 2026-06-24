Tras el escrutinio, el Consejo Nacional Electoral declaró oficialmente a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia

Luego de tres días de escrutinio por parte de las comisiones escrutadoras y de la revisión de los magistrados del Consejo Nacional Electoral; en la tarde de este miércoles 24 de junio, Abelardo De La Espriella fue ratificado como presidente electo de Colombia, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.
De acuerdo con el acta emitida por el CNE, “se declara electo como presidente de la República para el periodo 2026-2030 y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030 a Abelardo De La Espriella y a José Manuel Restrepo Abondano”.
En ese mismo decreto, emitido por el CNE, quedó estipulado que se aceptó el “desistimiento de las reclamaciones y solicitudes radicadas por la testigo Marta Janneth Bolívar y el apoderado Holman David Vega, en representación del movimiento político Pacto Histórico”.
“Las elecciones no se declaran; se demuestran. Hoy quedó demostrado el resultado que entregamos que no es una opinión no una conveniencia sino el producto verificable de un proceso técnico, transparente acompañado por miles de testigos”, aseguró el presidente del CNE, Cristian Quiroz, en medio de la audiencia de declaratoria de elecciones.
En ese mismo sentido, el CNE se permitió declarar que “en las elecciones de segunda vuelta de Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia, período constitucional 2026-2030, celebradas el 21 de junio de 2026, de conformidad con el formulario E-26 que se adjunta al presente acto administrativo y que hace parte integral del mismo, los resultados fueron los siguientes”.
El resultado de ese ejercicio arrojó una diferencia entre el preconteo y el escrutinio equivalente al 0,0015 % de los tarjetones depositados en las urnas. El dato informado por el CNE coincide con lo dicho por la Registraduría sobre una coincidencia del 99,9 % entre los números consolidados de esos dos procesos.
La consolidación de resultados indica que Cepeda tuvo 400 votos menos de los que se habían estimado inicialmente a su favor, mientras que De La Espriella alcanzó 624 más de los informados el domingo.
Con ese desenlace, la cifra total de votos alcanzada por el presidente electo es de 12.960.166. Su contrincante y senador sumó 12.708.312. Es decir, la diferencia de sufragios entre ambos en la segunda vuelta presidencial fue de 251.854 votos.