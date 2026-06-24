Abelardo De La Espriella responde a Iván Cepeda y promete garantías para la oposición en su gobierno: “La campaña electoral ha terminado”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció este miércoles sobre el mensaje publicado por el excandidato presidencial Iván Cepeda, quien reconoció la derrota de su proyecto político tras los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio.

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A través de un comunicado, el mandatario electo calificó como positivo el reconocimiento de los resultados electorales y de la decisión adoptada por los colombianos en las urnas.

En el documento, el equipo de De La Espriella señaló que el presidente electo tomó nota tanto de los señalamientos formulados por Cepeda como de las propuestas planteadas en su pronunciamiento.

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Iván Cepeda en su discurso tras perder en preconteo contra DE la Espriella en segunda vuelta Foto: Guillermo Torres / Semana

El comunicado destaca que una de las prioridades del nuevo gobierno será garantizar plenamente el ejercicio de la oposición política y el derecho a la manifestación pacífica. Según el texto, estas garantías se ofrecerán dentro del marco de la Constitución y la ley, así como con respeto por las instituciones democráticas del país.

Asimismo, el presidente electo reiteró el mensaje de unidad nacional que ha venido promoviendo desde la noche de su victoria electoral. En ese sentido, aseguró que gobernará para todos los colombianos, sin distinción alguna y sin importar la opción política por la que hayan votado durante la campaña presidencial.

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Así se vivió la campaña de Abelardo De La Espriella, el recorrido que lo llevó a convertirse en el nuevo presidente de Colombia. Foto: SEMANA

“El propósito es trabajar por la unidad nacional, con el pueblo y para el pueblo”, señala el comunicado divulgado por la oficina de prensa del mandatario electo.

La declaración también marca el tono que busca imprimir la administración entrante frente al escenario político posterior a las elecciones. Para De La Espriella, la contienda electoral ya concluyó y ahora el país debe concentrarse en enfrentar los problemas que considera prioritarios.

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En esa línea, el documento sostiene que los verdaderos enemigos de Colombia son la delincuencia, la corrupción y las estructuras que, según el gobierno entrante, han debilitado la seguridad, la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos durante los últimos años.

Con este pronunciamiento, el presidente electo envía una señal de apertura frente a la oposición y busca proyectar un mensaje de reconciliación política, en momentos en que se prepara para asumir el poder el próximo 7 de agosto.