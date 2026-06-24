Los nombres que suenan para el gabinete de Abelardo De La Espriella, según tres congresistas

El Debate de SEMANA reunió a tres congresistas para analizar el reconocimiento que hizo el senador Iván Cepeda del triunfo del ahora presidente electo de los colombianos Abelardo De La Espriella.

En el marco del análisis realizado, los congresistas fueron consultados por el eventual nuevo equipo de Gobierno del abogado De La Espriella.

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Christian Garcés, Alejandro Carlos Chacón y Heráclito Landinez opinaron sobre el posible gabinete del presidente electo.

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“Beltrán (Jaime Andrés Beltrán, el alcalde de Bucaramanga, que han dicho es un tipo muy buen señor, es muy respetuoso, es duro, es lo que la gente quiso, seguridad, fuerza. Hablan de Efraín Cepeda, fue nuestro compañero, es un caballero, es un señor, hablan de él también; es un hombre moderado que puede tener bastante. Mauricio fue nuestro amigo, Mauricio Gómez, imagine cómo está tanto tiempo con nosotros. Hay mucha gente, hay dos o tres mujeres muy valiosas, como la Maiguashca (Ana Fernanda Maiguashca), por ponerle ejemplo, sabias en el tema de la hacienda pública. Hay muchas personas que están tratando; está siendo inteligente, porque hay gente que conoce un poco la política, son buenos ejecutores y esa gente seguramente lo hará muy bien, pero especialmente, miren, yo creo que es importante hablar esto, ellos van a tratar de construir esa lucha estos cuatro años sobre sus victorias sociales”, aseguró Chacón.

“El presidente electo no debe caer en esas luchas; por el contrario, debe mostrarle al pueblo, a la gente humilde de este país, que él gobierna para ellos y esa va a ser la forma de debilitar la izquierda. Si ellos no ayudan ni apoyan a la gente humilde de este país, a los trabajadores, ellos van a aprovechar eso para seguir creciendo. La única forma de debilitar esos movimientos de izquierda es precisamente queriendo a la gente más humilde de este país, que fue lo que perdió la clase política tradicional que hizo que ellos llegaran”, agregó el congresista Chacón.

“¿Algún nombre para el Ministerio de Defensa?”, le preguntó SEMANA. “Están hablando de la doctora Cabal (María Fernanda Cabal) y están hablando de otras personas (...). Nos parece maravilloso ver a nuestras compañeras; han hablado siempre de seguridad”, agregó.

El representante Garcés señaló: “Yo estoy de acuerdo con los nombres que ha mencionado el senador Alejandro, pues son personas que tienen un prestigio, unas buenas relaciones. Yo agregaría ahí a María Claudia Lacouture, que la han mencionado y de pronto es embajadora en Washington. Sería maravilloso porque nosotros necesitamos que Estados Unidos vuelva a creer en Colombia en la lucha contra las drogas; nos vuelva a certificar y nos apoye con la inversión social que se requiere en los territorios donde Abelardo se ha comprometido a luchar contra el narcotráfico, usar el glifosato y enfrentar a los grupos armados”.

Agregó: “Sin inversión social no vamos a resolver el problema de la producción de coca. Pero, ojalá, imagínese la tareíta del ministro del Interior, donde empiecen a buscar bloqueos e incendiar a las poblaciones, a generar conflictos en los territorios. Ese cargo va a ser un cargo, la verdad, bastante difícil. No se me ocurre quién va a ser la persona”.

Por su parte, Landinez opinó: “No voy a especular al respecto. El presidente de la república escogerá quién lo acompaña en su equipo directivo y es su competencia. Lo que nosotros sí vamos a hacer es oponernos a la agenda que traen; por ejemplo, no estamos de acuerdo con el fracking, no estamos de acuerdo con acabar los páramos para explotar la minería en los páramos. Tenemos que proteger el agua, queremos más tierra para los campesinos en Colombia”.

El presidente electo Abelardo De La Espriella asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026 y estará en él hasta el 7 de agosto de 2030.