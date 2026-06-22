Rafael Guarín revela informe sobre los municipios donde, presuntamente, hubo constreñimiento al elector

El exviceministro de Defensa Rafael Guarín presentó este lunes, 22 de junio, en El Debate de Semana, un análisis de los resultados electorales obtenidos por Iván Cepeda en varios municipios del país caracterizados por la presencia de cultivos de coca y grupos armados ilegales.

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Durante su intervención, Guarín aseguró que identificó patrones de votación que, en su criterio, ameritan una revisión por parte de los organismos de control y de la Fiscalía General de la Nación.

Según explicó, el estudio se concentró en cerca de 30 municipios que reúnen más del 70 % de los cultivos de coca del país.

“Los datos son realmente llamativos e importantes y deberían generar una reflexión en la sociedad colombiana, pero también en los organismos de control y particularmente en la Fiscalía”, afirmó.

De acuerdo con el exfuncionario, en varios de esos territorios Iván Cepeda obtuvo porcentajes de votación superiores al 80 %, 90 % e incluso cercanos al 95 %. Entre los municipios mencionados figuran Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel y otras poblaciones del Putumayo, donde el entonces candidato logró amplias mayorías.

Bogotá. Junio 22 de 2026. El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

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Guarín señaló que en 26 de los 30 municipios analizados, Cepeda registró resultados superiores al 90 % de los votos. A su juicio, se trata de territorios donde existe una fuerte presencia de economías ilícitas y estructuras armadas que ejercen influencia sobre las comunidades.

“El fenómeno es muy importante para la seguridad nacional y territorial de Colombia. Los grupos criminales y el narcotráfico pueden cambiar por completo los resultados de las campañas y de las elecciones”, sostuvo.

El exviceministro agregó que estas zonas también coinciden con territorios habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes que, según dijo, han sido afectadas por el avance de las economías ilegales y la acción de organizaciones armadas.

Las declaraciones fueron entregadas mientras avanza el escrutinio nacional de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, Guarín insistió en que las autoridades deberían revisar el comportamiento electoral registrado en algunos municipios donde la votación de Cepeda alcanzó niveles excepcionalmente altos.