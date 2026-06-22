“Todo apunta a fusil”: El Centro Democrático encendió las alarmas en sitios de votación donde Iván Cepeda ganó en todas las mesas

Horas después de que Abelardo de la Espriella se convirtiera en el nuevo presidente de Colombia y que los resultados de las elecciones de este domingo se analizaran detalladamente, el Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, encendió las alarmas por los resultados que obtuvo Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, en algunas regiones apartadas del país.

El senador electo, Andrés Forero, denunció lo que considera es un hecho extraño en Tumaco, Nariño.

“Lo de Tumaco hay que investigarlo”, solicitó Forero.

E informó que “entre la primera y la segunda vuelta la participación de los electores subió de 38,43 a 60,39 %. Iván Cepeda casi duplicó su votación mientras que la de Abelardo prácticamente fue igual. En varias mesas el 100% de los votos fue para Cepeda. Todo apunta al voto fusil”, dijo.

Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y en otro mensaje divulgado en su cuenta oficial de X añadió:" Entre primera y segunda vuelta la participación electoral en todo el país pasó de 57,88 a 63,60 %. En departamentos con gran presencia de grupos armados como Nariño y Chocó esa diferencia fue del doble. Todo apunta a que ese crecimiento anormal responde al voto fusil".

Forero se refiere a la presión de los grupos que operan en esta región del país. Recordemos que en Tumaco delinque la Segunda Marquetalia y los Comandos de Frontera que están sentados en la mesa de negociación de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, además de Comuneros del Sur, el grupo disidente del ELN que se apartó del Comando Central y dialoga con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

Disidencias de las Farc y elecciones. Foto: AFP/Semana.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal afirmó: “En más de 19 municipios del país Cepeda ‘logró’ el 80% de la votación. Hay que investigar a fondo el voto fusil a favor del candidato de Gustavo Petro”.

Y pidió a sus electores recordar su ensayo titulado ‘La Democracia en Peligro’, “donde advertí de la milicianización del Estado por parte de Petro con falsos procesos de paz. No lo logró gracias a millones de colombianos”.

Cabal relacionó un listado completo donde Iván Cepeda superó el 90% de la votación en la segunda vuelta presidencial, entre ellos, El Litoral de San Juan, Alto Baudó, Medio y Bajo Buadó, Nuquí, Bagadó, Medio San Juan, entre otros.

Como si fuera poco, en las primeras horas de este lunes, se conoció el listado de algunas mesas de votación en el Cauca donde Cepeda consiguió exclusivamente el 100 por ciento de los votos. Es decir, nadie apoyó el voto en blanco o a Abelardo de la Espriella.

María Fernanda Cabal, senadora colombiana. Foto: Instagram @mariafernandacabal

En el municipio de Almaguer, Cauca, en la mesa 2, las 256 personas que votaron lo hicieron en favor del candidato del Pacto Histórico.

Igual ocurrió en El Tablón. En las mesas 1 y 2 se obtuvieron 261 y 61 votos, todos por Cepeda.

En las mesas 1 y 2 del El Hato se registraron 37 votos en favor de Cepeda, es decir, el 100%, según cifras de la Registraduría.

En Marmato, en las mesas 1 y 2, en Timbiquí, Jambaló, Toribió, López de Micay, se registró una historia similar.