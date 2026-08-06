“No es que sea una delicia ser MinJusticia”: Jorge Iván Cuervo hizo empalme con Iván Cancino, pese a diferencias entre Petro y De La Espriella

El saliente ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció las reuniones con su sustituto, Iván Cancino, y habló del empalme de su cartera, pese a las diferencias que sostienen Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.

En un mensaje que divulgó en su red social X, Cuervo se refirió a su cargo y dijo que no es fácil manejar ese despacho. Lo aclaró tras responder a un comentario de algunos periodistas que apuntaron a que él aceptó llegar al Gobierno Petro “porque se moría por ser ministro”.

“No es que sea una delicia ser ministro de Justicia. El tema del Inpec y el riesgo que entraña el tema de extradiciones, que se alarga por un buen tiempo, no es precisamente una buena noticia”, afirmó Cuervo.

Reconoció que aceptó el puesto en condiciones difíciles: “Fin de Gobierno, unas relaciones complejas entre Gobierno y Rama Judicial y en medio de una Ley de Garantías, con lo que nunca pude armar equipo. Sin embargo, entendí rápidamente el rol del ministerio y las posibilidades de hacer cosas que considero necesarias”.

El presidente saliente, Gustavo Petro, y su ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Foto: Suministro

Según Cuervo, durante los cinco meses que estuvo en el cargo, “se hicieron cosas importantes, algunas de las cuales las iniciaron los exministros Néstor Osuna y Ángela María Buitrago. En el informe de empalme, disponible en la página web del Ministerio, está el detalle. Siempre fijé mis posiciones sobre ciertos temas y así fue hasta el final”.

Recordó que siempre se opuso a la Constituyente promovida por Gustavo Petro. “El presidente lo tuvo claro desde un principio y no le importó. También señalé desde un principio la necesidad de tener un marco jurídico para la paz. Terminó el Gobierno y no fue posible tenerlo. Eso molestó a algunos”, dijo.

El mandato de Gustavo Petro termina el 6 de agosto de 2026. Foto: guillermo torres-semana

Como académico, se declaró estudioso de los temas de la justicia y consideró que podía aportar en ese sector. “Los resultados de la Comisión de la reforma a la justicia y la transición al nuevo Plan Decenal de justicia constituyen un aporte que considero significativo”, expresó.

A su juicio, el diálogo institucional permanente con las altas cortes y la Fiscalía ayudó a normalizar las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. Resaltó que se abrieron debates sobre política criminal, sistema penitenciario y acceso a la justicia que servirán al nuevo Gobierno.

“En un acto de responsabilidad institucional, me he reunido en dos oportunidades con el ministro entrante (Cancino) y hemos realizado una suerte de empalme que le va a facilitar mucho su tarea. Su perfil de penalista va a ser un plus en el Ministerio”, confirmó.

Jorge Iván Cuervo fue ministro de Justicia del Gobierno Petro. Foto: Suministro

Añadió: “Entendí la dimensión institucional del cargo, siempre tuve el apoyo del presidente para desarrollar mi agenda y me voy tranquilo, regresando a la academia a capitalizar este aprendizaje para mi trabajo de docente e investigador”.

Al final, Cuervo dijo: “No me arrepiento y me siento tranquilo de haber hecho mi pequeño aporte a un Gobierno que puso en la discusión la necesidad de tener una sociedad más justa, para lo cual el Ministerio de Justicia tiene un rol importante como actor articulador del sistema de justicia”.