Gustavo Petro agitó las redes sociales por hablar de la constituyente: le pasaron factura por promesa que hizo en mármol

Nuevamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a mencionar su polémica iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En esta ocasión, publicó un mensaje en su cuenta personal de X.

En dicho mensaje, el jefe de Estado recordó el procedimiento para descargar los formularios para recoger firmas sobre esa controversial iniciativa.

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Además, en la publicación que generó una ola de reacciones en las redes sociales, el mandatario izquierdista insistió en que la constituyente es con el objetivo de avanzar en las reformas sociales que no fueron aprobadas por el Congreso.

“Aquí se pueden descargar los formularios para recoger firmas por la Constituyente para agregarle a la Constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política y a la justicia que el Congreso no aprobó. Se deja renglón de por medio y firma la inteligencia ciudadana con su esfuerzo”, expresó.

Sin embargo, a varios usuarios de la plataforma digital de X pasaron una fuerte factura al presidente, ya que le recordaron cuando prometió en mármol que no iba a convocar a una constituyente.

“Menos mal que no apoyaba usted la constituyente. Menos mal que no participa usted abiertamente en política. Menos mal que usted juró cumplir la Constitución y la ley. Menos mal que usted no miente”, expresó uno de los usuarios de X.

Otro internauta indicó: “Petro quiere una constituyente para fomentar el odio y la división entre los colombianos y para promover su proyecto político por encima de los intereses de la nación. Es muy mala idea de Petro; una constitución debe ser promovida para unir a los colombianos”.

Entretanto, el pasado 1.º de mayo, en medio de una manifestación del Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro reveló otros detalles que serán incluidos en su constituyente.

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