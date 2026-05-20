Colombia expulsa al encargado de la embajada de Bolivia en el país, Ariel Percy Molina, ante crisis diplomática

El presidente Gustavo Petro despertó una nueva pelea diplomática en la región, que cada vez aumenta más la tensión. Esta vez, ha tenido diferencias con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, tras la crisis política y social que se vive en ese país.

Gustavo Petro habló sobre la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia

Ante la decisión de Bolivia de expulsar a la embajadora de Colombia en ese territorio, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó de la misma decisión como respuesta diplomática.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, considerando la reciente decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la permanencia de la Embajadora de Colombia en este Estado y con base en lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, Encargado de Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia”, informó.

La Cancillería agregó que en ningún momento el Gobierno colombiano ha querido inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia y “ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial” (sic).

Elizabeth García, la embajadora de Colombia en Bolivia, fue expulsada. Foto: CRIC

De todas maneras, aclaró que mantienen su disposición de acompañar, cuando el gobierno boliviano lo solicite, iniciativas en favor de la paz y el diálogo político para buscar una salida a la crisis que se vive en ese país tras fuertes manifestaciones contra su gobierno por parte de algunos sectores.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma los históricos vínculos de fraternidad y cooperación que unen a las naciones colombiana y boliviana, sustentados en valores compartidos de respeto, reciprocidad y entendimiento mutuo, y reitera el compromiso del Gobierno de Colombia de preservar disponibles los canales diplomáticos por los que se ha conducido, en el curso de más de un siglo, la amistosa relación bilateral”, dijeron.

En las últimas horas, el gobierno boliviano había expulsado y declarado como persona no grata a la embajadora colombiana Elizabeth García. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, confirmó este hecho.

“Efectivamente, la embajadora fue declarada persona non grata ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana, así como el endoso que hace al movimiento político desestabilizador de la democracia”, dijo el funcionario latinoamericano.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre ese hecho. “El único comentario que hice es que estamos dispuestos a servir de intermediarios… Hay un gobierno que está cuestionado por ese pueblo”, agregó.