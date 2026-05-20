Gustavo Petro le responde a Bernie Moreno tras alertas que hizo el senador de EE. UU. sobre las elecciones: “Esto es una democracia”

El presidente Gustavo Petro se refirió a unas declaraciones entregadas por el senador Republicano de Estados Unidos Bernie Moreno sobre el panorama electoral en Colombia.

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Sugirió que ese país podría no reconocer el resultado si se presentan irregularidades. “La decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia no una servidumbre”, afirmó Petro.

Moreno dijo en un conversatorio del Atlantic Council que eso podría suceder si ven que las elecciones en el país no fueron transparentes.

El senador del Estado de Ohio es una de las personas que le habla al oído al presidente Donald Trump sobre los hechos relacionados con América Latina y especialmente Colombia; además, será uno de los observadores internacionales en el país para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

El presidente Gustavo Petro es uno de los que más ha generado alertas por las elecciones en el país. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Precisamente, uno de los temas claves que abordará en su visita y sobre el cual generó preocupación, es por las alertas de seguridad que se han generado alrededor de los candidatos presidenciales. Por eso, también puso sobre la mesa que Estados Unidos pueda apoyar para garantizar la seguridad de los aspirantes a la Casa de Nariño.

Moreno también se refirió a la incidencia que estarían teniendo los grupos armados ilegales en algunas regiones del país y que ha sido denunciada por todos los candidatos, incluso por Iván Cepeda, a pesar de que algunos de esas estructuras estarían pidiendo votar por el aspirante del Pacto Histórico.

“Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”, dijo Moreno.

El senador, de origen colombiano, reconoció que las elecciones de marzo fueron bien vistas por ese país e insistió en que se pueda dar una elección transparente sobre la cual no se generen dudas.

Más allá de eso, propuso que los votos que se registren en zonas donde hay intimidación de grupos armados ilegales no sean tenidos en cuenta. Según dijo, esa es una de las propuestas que tendría cuando llegue al país a reunirse con las distintas autoridades la próxima semana.

El senador republicano Bernie Moreno será uno de los observadores internacionales en las elecciones. Foto: Getty Images

El senador de Estados Unidos insistió que los colombianos se estarían jugando una decisión fundamental en las urnas el próximo 31 de mayo.

Un mensaje que generó alerta es que mencionó lo sucedido con Venezuela, reconociendo que EE. UU. tuvo que intervenir allí militarmente. Según dijo, si Colombia no decide correctamente, el país podría convertirse en un refugio de criminales de la región.

“Estas organizaciones narcoterroristas necesitan refugios seguros proporcionados por Estados. Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia”, afirmó.