Iván Cepeda denuncia supuestas presiones de las disidencias de las Farc de cara a las elecciones presidenciales

Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, volvió a denunciar que un grupo armado ilegal estaría presionando a la población civil para que tomen una postura en la jornada electoral del 31 de mayo.

Cepeda citó a una rueda de prensa en la ciudad de Popayán este martes, 19 de mayo, para compartir información sobre el proceso. Antes de emitir la declaración, anticipó que no respondería preguntas de los medios de comunicación.

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“En los próximos minutos estaremos radicando ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo escrito en el que yo denuncio, y también lo hace mi campaña, que hemos recibido información y documentos en los que se señala que un grupo armado, al parecer, una de las disidencias, estaría realizando acciones para presionar y coaccionar al electorado en el departamento de Guaviare”, dijo el aspirante a la Casa de Nariño.

Cepeda agregó que no hará públicos los detalles de la denuncia y que la conocerán las autoridades competentes. Sin embargo, manifestó que entregará una carpeta con audios e imágenes que sostienen su alerta.

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“Rechazamos de una manera clara, tajante, contundente, cualquier intento de los grupos armados por presionar al electorado en un sentido o en otro, trátese de acciones que van en contra nuestra y de nuestra campaña, como de acciones que, supuestamente, serían favorables a la misma. No hemos pedido ni aceptamos que la acción armada sirva para presionar, de alguna manera, limitar, censurar, constreñir al electorado”, concluyó el candidato presidencial.

Como se advirtió en diferentes escenarios, los grupos armados ilegales tendrían la misión de interferir en las elecciones presidenciales. Por un lado, al incidir en el sentido del voto de la ciudadanía o al limitar el acceso de los equipos de las campañas a ciertos territorios. Las autoridades avanzan en las investigaciones.