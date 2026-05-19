La candidata presidencial Paloma Valencia cuestionó la cercanía de su contrincante, Iván Cepeda, con el exministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre quien la aspirante a la Casa de Nariño reveló documentos que evidenciarían posibles irregularidades en un contrato.

“Explíquenos por qué el Ministerio de Defensa en diciembre de 2022 modificó un contrato billonario para entregarle $195.375 millones a un contratista como ganancia anticipada, sin poner un solo ladrillo ni dar garantías”, expresó Valencia.

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La candidata retomó una declaración que realizó su contendor en la plenaria del Senado, en diciembre de 2025, en la que Cepeda afirmó estar honrado de su amistad con el exministro y expresó que el país le debe “gratitud” por el rol que ha desempeñado para Colombia.

La acusación tiene que ver con el Proyecto Fortaleza, una iniciativa que se había trazado desde la administración de Iván Duque para la construcción de una obra de infraestructura que albergaría todas las oficinas del sector defensa del país.

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En su administración como encargado de la cartera de Defensa Velásquez autorizó el adelanto de una parte del pago a la empresa que sería la encargada de esa construcción desde 2022 y, años después, esa obra no se ha ejecutado.

“Usted que es tan cercano al Ministerio de Defensa y tiene a su exasesora de UTL como Secretaria de Gabinete, debería saber por qué en la gestión de su amigo Velásquez le dieron este regalo al contratista canadiense. ¿Dónde están los $195.375 millones?“, cuestionó la candidata.

Valencia reveló el documento en el que se autoriza ese desembolso desde la fiducia del Gobierno nacional a una cuenta bancaria con sede en Canadá, advirtiendo que esa millonaria cifra ya salió del país sin que se hayan hecho evidentes avances en las obras.